СМИ: В FIA нарастает недовольство командами Ф1

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Разработчики новых правил Ф1 не раз подчеркивали, что продумали все мелочи и гарантировали спорт от повторения сценария 2009 года, когда команда нынешнего босса спорта Росса Брауна, ничего формально не нарушив, сконструировала двойной диффузор и забрала оба титула.

К сезону 2022 года все команды представили свое прочтение правил – машины оказались очень непохожими внешне, при этом пока ни у кого не видно какой-то невероятной скорости на фоне соперников.

Однако в действительности все, похоже, не столь здорово, как хотелось бы боссам Ф1. Как пишет германское издание Auto Motor und Sport, технические штабы сейчас избрали такое направление работы, которое очень не нравится боссам спорта из FIA.

Но новым правилам команды обязаны передавать в федерацию информацию о всех новых элементах, которые собираются поставить на свои машины. AMuS сообщает, что пока нет оснований «бить в колокола», однако конструкторы «взяли опасный курс, начав подготовку решений, которые не соответствуют духу регламента».

Всем поклонникам Ф1 хорошо известно, что для команд существует лишь буква правил, а несколько десятых на круге они ставят выше любого духа.

Этот же вопрос, отвечая на вопросы болельщиков, недавно затронул популярный репортер Sky Sports Тед Кравиц. Рассуждая о попытках использовать «серые» зоны правил, британец сказал: «Они уже идут. Многие команды активно смотрят на соперников и отмечают: "Постойте-ка, а что, вот так тоже можно было?"

Они изучают любое решение и нередко оспаривают их легальность. Это будет серьезной проблемой для новых руководителей гонок. Два эти парня пришли в момент, когда протесты команд друг на друга обещают горячие деньки».

После увольнения Майкла Маси судить в Ф1 поручили Эдуарду Фрейташу и Нильсу Виттиху.