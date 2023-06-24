СМИ: в Ф1 задумались о переносе двух гонок с воскресенья на субботу

Формула 1 сейчас работает над календарем 2024 года, предварительную версию которого обычно направляют командам для ознакомления до начала летнего перерыва. И хотя в руководстве чемпионата пока не сообщают никаких интересных деталей, в публикации онлайн-издания Formula Passion есть весьма интересные подробности на счет ближайшего будущего Ф1.

Первая из них касается весенних этапов в Сахире и Джидде. Из уважения к традициям Рамадана, который является одним из главных праздников для населения этих стран, сейчас всерьез рассматривается идея особого формата Гран При.

Если он будет утвержден, то тренировки обоих Гран При пройдут в четверг, квалификация – в пятницу, а сами гонки состоятся в субботу. Считается, что для спорта и его поклонников такое расписание не будет проблемой, в то же время, Ф1 продемонстрирует уважительное отношение к мусульманским ценностям.

Стоит отметить, что уже в этом году Гран При Лас-Вегаса пройдет в ночь с субботы на воскресенье по местному времени, чтобы европейским зрителям было удобнее следить за событиями.

Вторая новость в отношении будущего календаря состоит в том, что Гран При Китая и Японии решено провести одну за другой, чтобы сократить расходы на логистику. Скорее всего, для этих гонок будут выбраны даты во второй половине весны.

Наконец, этап в Зандфорте, если верить публикации, в 2024-м решено проводить до августовского перерыва, тогда как гонку в Спа – после. Сейчас эти Гран При проходят в обратном порядке.