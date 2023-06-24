Предыдущая / По силам ли Алонсо обогнать Ферстаппена на равной технике? Ответ эксперта
Формула 1 Новость

СМИ: в Ф1 задумались о переносе двух гонок с воскресенья на субботу

Как стало известно репортерам Formula Passion, уик-энды в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые приходятся на священный для мусульман месяц Рамадан, могут пройти по измененному расписанию

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Формула 1 сейчас работает над календарем 2024 года, предварительную версию которого обычно направляют командам для ознакомления до начала летнего перерыва. И хотя в руководстве чемпионата пока не сообщают никаких интересных деталей, в публикации онлайн-издания Formula Passion есть весьма интересные подробности на счет ближайшего будущего Ф1. 

Первая из них касается весенних этапов в Сахире и Джидде. Из уважения к традициям Рамадана, который является одним из главных праздников для населения этих стран, сейчас всерьез рассматривается идея особого формата Гран При.

Если он будет утвержден, то тренировки обоих Гран При пройдут в четверг, квалификация – в пятницу, а сами гонки состоятся в субботу. Считается, что для спорта и его поклонников такое расписание не будет проблемой, в то же время, Ф1 продемонстрирует уважительное отношение к мусульманским ценностям. 

Стоит отметить, что уже в этом году Гран При Лас-Вегаса пройдет в ночь с субботы на воскресенье по местному времени, чтобы европейским зрителям было удобнее следить за событиями.  

Вторая новость в отношении будущего календаря состоит в том, что Гран При Китая и Японии решено провести одну за другой, чтобы сократить расходы на логистику. Скорее всего, для этих гонок будут выбраны даты во второй половине весны. 

Наконец, этап в Зандфорте, если верить публикации, в 2024-м решено проводить до августовского перерыва, тогда как гонку в Спа – после. Сейчас эти Гран При проходят в обратном порядке. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

По силам ли Алонсо обогнать Ферстаппена на равной технике? Ответ эксперта
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Ожье возглавил лидирующий квартет Toyota по итогам субботы на Ралли Сафари

Ожье возглавил лидирующий квартет Toyota по итогам субботы на Ралли Сафари

WRC
Ралли Кения

Ожье возглавил лидирующий квартет Toyota по итогам субботы на Ралли Сафари Ожье возглавил лидирующий квартет Toyota по итогам субботы на Ралли Сафари

Бедзекки выиграл спринт MotoGP в Ассене, Куартараро на подиуме

Бедзекки выиграл спринт MotoGP в Ассене, Куартараро на подиуме

MotoGP
Гран При Нидерландов

Бедзекки выиграл спринт MotoGP в Ассене, Куартараро на подиуме Бедзекки выиграл спринт MotoGP в Ассене, Куартараро на подиуме

Sky: Mercedes объявит о новом контракте Льюиса в Сильверстоуне

Sky: Mercedes объявит о новом контракте Льюиса в Сильверстоуне

Формула 1
Гран При Великобритании

Sky: Mercedes объявит о новом контракте Льюиса в Сильверстоуне Sky: Mercedes объявит о новом контракте Льюиса в Сильверстоуне

Самое важное:

СМИ: в Ф1 задумались о переносе двух гонок с воскресенья на субботу

СМИ: в Ф1 задумались о переносе двух гонок с воскресенья на субботу

F1 Формула 1

СМИ: в Ф1 задумались о переносе двух гонок с воскресенья на субботу СМИ: в Ф1 задумались о переносе двух гонок с воскресенья на субботу

Ожье возглавил лидирующий квартет Toyota по итогам субботы на Ралли Сафари

Ожье возглавил лидирующий квартет Toyota по итогам субботы на Ралли Сафари

WRC WRC
Ралли Кения

Ожье возглавил лидирующий квартет Toyota по итогам субботы на Ралли Сафари Ожье возглавил лидирующий квартет Toyota по итогам субботы на Ралли Сафари

Бедзекки выиграл спринт MotoGP в Ассене, Куартараро на подиуме

Бедзекки выиграл спринт MotoGP в Ассене, Куартараро на подиуме

MGP MotoGP
Гран При Нидерландов

Бедзекки выиграл спринт MotoGP в Ассене, Куартараро на подиуме Бедзекки выиграл спринт MotoGP в Ассене, Куартараро на подиуме

Стартовая решетка спринта Гран При Нидерландов MotoGP

Стартовая решетка спринта Гран При Нидерландов MotoGP

MGP MotoGP
Гран При Нидерландов

Стартовая решетка спринта Гран При Нидерландов MotoGP Стартовая решетка спринта Гран При Нидерландов MotoGP

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.