СМИ: В ближайшие два года Шумахер не попадет в Ferrari
Сообщается, что Карлос Сайнс подпишет двухлетний контракт
С начала зимы в гоночном сообществе ходят разговоры о скором подписании нового соглашения между Карлосом Сайнсом и Ferrari – при этом до сих пор никакой официальной информации о контракте испанца с командой не поступало.
После минувшего этапа Формулы 1 в Бахрейне Сайнс заявлял, что он и коллектив «невероятно близки» к заключению соглашения. По информации наших итальянских коллег, о контракте будет объявлено уже в апреле. Сообщается, что новый контракт испанца с Ferrari будет рассчитан на два года – а значит, оба места в итальянской команде освободятся только по истечении 2024-го, поскольку существующий договор другого пилота коллектива Шарля Леклера тоже истекает через два сезона.
Напомним, что нынешний контракт Сайнса заканчивается в конце 2022-го.
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