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Формула 1 Новости

СМИ: В ближайшие два года Шумахер не попадет в Ferrari

Сообщается, что Карлос Сайнс подпишет двухлетний контракт

СМИ: В ближайшие два года Шумахер не попадет в Ferrari
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С начала зимы в гоночном сообществе ходят разговоры о скором подписании нового соглашения между Карлосом Сайнсом и Ferrari – при этом до сих пор никакой официальной информации о контракте испанца с командой не поступало. 

После минувшего этапа Формулы 1 в Бахрейне Сайнс заявлял, что он и коллектив «невероятно близки» к заключению соглашения. По информации наших итальянских коллег, о контракте будет объявлено уже в апреле. Сообщается, что новый контракт испанца с Ferrari будет рассчитан на два года – а значит, оба места в итальянской команде освободятся только по истечении 2024-го, поскольку существующий договор другого пилота коллектива Шарля Леклера тоже истекает через два сезона. 

Напомним, что нынешний контракт Сайнса заканчивается в конце 2022-го.

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