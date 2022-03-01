СМИ: В Бахрейне бы увидим обновления болидов на грани закона

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Система создания цифровых макетов деталей болидов Формулы 1 уже внедрена FIA и работает, пишет Auto Motor und Sport со ссылкой на источник в Федерации. Эти цифровые макеты нужны для проверки соответствия болидов и их компонентов новому техническому регламенту. И к полученным данным у FIA уже есть вопросы.

Те машины, что мы видели в Барселоне, были совершенно легальны. Однако все технические хитрости, направленные на использование несовершенства регламента, команды припасли для Бахрейна.

В FIA уже получили от команд все обновленные детали и провели их оцифровку. Многие решения противоречат спортивному духу новых правил, хотя и следуют букве регламента. То есть формально признать нарушение пока нельзя, но разработчики регламента хотели бы избежать использования в болидах таких решений.

Судя по всему, это означает, что команды в Бахрейне не будут наказаны за использование спорных деталей и решений, но в FIA станут оперативно вносить в регламент правки, запрещающие то или иное изобретение.