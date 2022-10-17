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Строго говоря, технические правила Формулы 1 этой зимой претерпят изменения – однако это будут лишь незначительные правки, которые можно назвать косметическими.

В этой связи команда Alfa Romeo сейчас всерьез изучает возможность не строить новую машину, а продолжать выступления на нынешней С42.

Этой зимой, когда начались тесты на технике Ф1 нового поколения с граунд-эффектом, оказалось, что лишь конструкторам из Хинвиля удалось избежать лишнего веса в конструкции шасси.

Пилоты Alfa почти не страдали от «козления» на трассе и заработали в девяти первых Гран При 51 очко. И хотя после этого результативность Валттери Боттаса с Гуаньюем Чжоу резко снизилась, так как соперники прибавили в скорости, созданный весной и в начале лета запас позволяет команде сохранять шестую строчку в Кубке конструкторов.

Как стало известно Auto Motor und Sport, на предстоящий Гран При США Alfa Romeo привезет едва ли не самое серьезное обновление в нынешнем году, которое затронет днище – оно призвано помочь в борьбе с Aston Martin, которая сейчас отстает на семь очков. До этого, в Японии, на С42 появилось доработанное переднее крыло.

Но еще интереснее, что в Хинвиле задумались, не будет ли лучше вообще отказаться от разработки полностью нового шасси для сезона-2023 и вместо этого инвестировать средства в улучшения отдельных узлов существующей машины.

Сейчас инженеры и конструкторы выясняют, какой выигрыш во времени способен принести каждый из этих вариантов. В частности, как сообщается, рассматривается перенос радиаторов в другое место для повышения эффективности аэродинамике.

По данным AMuS, команда в любом случае намерена определиться до конца октября – не исключено даже, что окончательное решение уже принято.

Предстоящий чемпионат станет последним для Alfa Romeo с нынешним именем и в нынешних цветах – итальянский автопроизводитель уже объявил, что после этого не станет продлевать контракт. Коллектив вернется к названию Sauber, при этом его новым партнером почти наверняка станет Audi, которая готовится к полноценному участию в Ф1 с сезона-2026.

Оба нынешних пилота останутся в команде в 2023 году.