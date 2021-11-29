СМИ: В 2022 году судьи будут проверять болиды 3D-сканерами

Новая процедура проверки гибкости задних антикрыльев, введенная FIA по просьбе Red Bull в конце этого сезона, носит временный характер и просуществует только на двух оставшихся Гран При, пишет издание Auto Motor und Sport. В следующем году проверку всего болида планируется ужесточить, причем проводиться она станет по совершенно иной технологии.

С 2022 года в Формуле 1 начинает действовать принципиально новый технический регламент. В отличие от нынешнего, в котором накопилось множество поправок, новый составлен гораздо жестче, чтобы сразу исключить «лазейки», которыми могли бы воспользоваться конструкторы.

Однако попытки инженеров найти скрытые в правилах возможности все равно неизбежны, уверены в FIA. В частности, опасения инспекторов вызывают как раз задние антикрылья, а также детали диффузора и днища, так как именно там потенциально можно будет придумать какие-либо полулегальные ухищрения.

По этим причинам проверка легальности конструкции болида традиционными методами станет занимать слишком много времени. Фактически судьям пришлось бы осуществлять лишь выборочную проверку отдельных элементов конструкции, так как на все времени просто не хватало бы.

Решением должны стать некие «боксы проверки на легальность», оборудованные лазерными 3D-сканерами. После заездов болиды будут проходить через такие боксы, где сканирование должно показать их соответствие правилам или отклонение от требований регламента.

Не ясным, впрочем, остается именно вопрос гибкости аэродинамических элементов, с чем FIA и стремится бороться. Сейчас это проверяется путем приложения к элементу определенных механических нагрузок и измерения степени их деформации. Сканирование же на первый взгляд представляется как статическая процедура, которую машина станет проходить без нагрузок.