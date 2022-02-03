СМИ: В 2022 году гонщиков Ф1 ждет новая система штрафов

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В минувшем сезоне Формулы 1 стюарды нередко ограничивались вынесением предупреждений за определенные нарушения гонщиков. В отличие от штрафных баллов, которые копятся в течение 12 месяцев, данное наказание действует только один сезон.

Ранее пилот подвергался санкциям в десять позиций на стартовой решетке после трех предупреждений. Однако теперь, как сообщает издание Auto Motor und Sport, участники чемпионата потеряют десять мест после пяти таких наказаний.

Важно уточнить, что четыре из пяти предупреждений должны быть вынесены за «нарушение правил пилотирования», то есть за действия гонщика конкретно на трассе.

В издании отмечают, что такое нововведение связано с увеличением числа гонок в сезоне, поскольку при расширенном календаре велик шанс чаще попадать в неприятные ситуации. FIA не хочет, чтобы, например, во время последнего уик-энда в сезоне претендент на титул внезапно потерял десять мест за нарушения, полученные ранее по ходу года.

Напомним, что в 2021-м никто из пилотов не получил максимально допустимое количество предупреждений.