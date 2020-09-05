СМИ: В 2021 году команда Renault сменит имя

Выступающая в Формуле 1 команда Renault к началу следующего сезона сменит имя. Об этом со ссылкой на заслуживающие доверия источники сообщает сайт Racefans.net.

Информация о скором изменении названия команды появилась следом за новостью о назначении руководителя коллектива Сириля Абитбуля генеральным директором компании Alpine. Последняя является одним из подразделений французского автопроизводителя и в настоящий момент занимается выпуском компактного спорткара Alpine A110. Также марка на протяжении нескольких лет является титульным спонсором команды Signatech, выступающей в чемпионате мира по гонкам на выносливость (в классе LMP2).

Назначение Абитбуля (который продолжит руководить командой Ф1) может свидетельствовать о желании Renault объединить все свои проекты, связанные с быстрой ездой, под одним брендом. По сведениям журналистов, при этом коллектив Ф1 получит имя Alpine. Полностью оно будет звучать как Alpine F1 Team powered by Renault E-Tech engines («Команда Alpine F1, использующая двигатели Renault E-Tech»).

Сам Абитбуль в паддоке Гран При Италии не стало подтверждать или опровергать информацию о переименовании команды: «У Луки де Мео, который недавно стал генеральным директором Renault, есть четкое понимание, как должен выглядеть концерн в будущем. И он многого ждет от Alpine. Меня он попросил сформировать предложения по превращению этой марки в полностью самостоятельную единицу, а не просто филиал Renault. Что дальше будет с брендами – решать Луке. Я лишь работаю менеджером».