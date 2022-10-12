СМИ узнали сумму отступных, которые Alpine отдала за Гасли

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Пьер Гасли должен был провести сезон-2023 в составе AlphaTauri, но в результате довольно сложной комбинации оказался в Alpine – французам нужно было срочно закрыть брешь, которая появилась после потеря Фернандо Алонсо с Оскаром Пиастри, и боссы Red Bull пошли навстречу соперникам.

История самого Гасли в AlphaTauri уже стала исчерпывать себя, а на горизонте появился талантливый – хотя уже и не очень молодой – Ник де Врис.

Глава Alpine Отмар Сафнауэр рассказал, что договориться с Red Bull оказалось на удивление просто, однако не раскрыл условия перехода пилота.

Между тем, как стало известно Sky Sports, сумма отступных за досрочное расторжение контракта Гасли составила 10 миллионов евро.

Примечательно, что по информации из открытых источников зарплата самого Пьера в 2022 году составляет вдвое меньшую сумму – 5 млн.

В нынешнем сезоне Гасли смог заработать очки всего в шести гонках, а AlphaTauri занимает лишь девятую строчку в Кубке конструкторов, тогда как Alpine идет четвертой за четыре этапа до конца сезона.