СМИ узнали имя нового технического директора Ferrari
По информации Corriere dello Sport, назначение получит Энрико Кардиле, который прежде возглавлял группу шасси
С 2019 года, когда Маттиа Бинотто получил повышение и оставил должность технического директора, она оставалась вакантной – по сути, даже возглавив команду, Бинотто продолжал выполнять и эти функции.
Но после недавнего увольнения Маттиа боссы концерна дали понять, что не намерены и дальше сохранять столь необычную структуру – тем более, что занявший главный кабинет в Маранелло Фредерик Вассер просто не обладает необходимой компетенцией.
В прессе уже появилось немало слухов, кого же выберут новым техдиректором. Главными претендентами называли тех, кто уже работает в команде на ведущих постах: Энрико Кардиле, который прежде отвечал за шасси, главу департамента силовых установок Энрико Гуалтьери, а также ведущего специалиста по аэродинамике Давида Санчеса и Энрико Ракку, который занимался контролем качества.
Кроме того, есть вариант с Симоне Рестой – он долго работал в Скудерии и дошел до поста главного конструктора, но два года назад перебрался «на правах аренды» в Haas.
Как стало известно Corriere dello Sport, большие боссы сделали свой выбор. Не став искать добра от добра, они предпочли повысить до технического директора того их кандидатов, кто лучше других знаком с машиной – Кардиле.
Итальянец начал работать в аэродинамической трубе Ferrari еще по ходу подготовки дипломного проекта в университете Пизы, а с 2005 года он полноценно присоединился к команде из Маранелло. В 2017-м Кардиле вышел на новый уровень, когда ему поручили возглавить проект разработки новой машины.
Чуть позже Маттиа Бинотто вновь выделил талантливого конструктора и назначил главой отдела аэродинамики, а два последних года Энрико руководил группой шасси.
Источники газеты сообщили, что официального объявления о назначении 47-летнего Кардиля можно ждать в ближайшие дни.
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