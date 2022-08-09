СМИ: У команды Alpine никогда не было контракта с Пиастри

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На прошлой неделе команда Alpine поспешила объявить Оскара Пиастри своим пилотом на 2023 год, но сам австралиец вскоре это опроверг. В ответ глава команды Отмар Сафнауэр пообещал подать на пилота в суд, чтобы отсудить потраченные на него деньги.

При этом Сафнаур упомянул, что совет Формулы 1 по контрактам может встать на сторону Пиастри, так как тот «никогда не выступал в гонках за Alpine», и именно в этом случае команда пойдет в суд. Сафнауэр оценил такую вероятность развития событий в 90%.

Теперь издание RacingNews365.com со ссылкой на свои источники поясняет, о чем собственно речь.

Итак, у Пиастри был контракт, подписанный в ноябре 2021 года, согласно которому он становится резервистом Alpine, а также команда гарантирует ему не менее 3500 тестовых километров за рулем болида Формулы 1. Этот же контракт подразумевает, что в 2023 году он станет пилотом основного состава Ф1 с Alpine или будет «одолжен» на год другой команде.

Так вот, издание утверждает, что юридически Пиастри подписал контракт не с командой Alpine, а с ее юниорской академией. То есть формально Пиастри пилотом Alpine в Формуле 1 до сих пор не был. А потому, совет Ф1 по контрактам соглашение с ним даже не примет к рассмотрению, так как это не контракт с пилотом чемпионата.

И уже академия заключала соглашение с командой на то, что Пиастри будет ее резервистом в 2022 году. Иными словами, претензии в адрес Пиастри Alpine юридически должна переадресовываться собственной академии французской команды, а не пилоту. С другой стороны, суд может рассмотреть иск академии к Пиастри, но к Формуле 1 это разбирательство уже никакого отношения иметь не будет.

Говоря еще проще, Alpine никак не может запретить Пиастри в 2023 году выступать за другую команду. Но дочерняя академия команды через суд вправе потребовать от пилота вернуть потраченные на него в 2022 году деньги.