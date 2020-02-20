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Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Новость

СМИ: У FIA нет вопросов к новой системе Mercedes

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СМИ: У FIA нет вопросов к новой системе Mercedes
Автор:
, Главный редактор
20 февр. 2020 г., 16:33

Первые сообщения о «системе двухмерного руления» чемпионской команды сопровождались прогнозами, что новинку вскоре объявят вне закона. Однако уже появились первые намеки на то, что любопытное решение признано легальным

Представитель Международной автомобильной федерации сообщил журналистам, что пока у FIA нет оснований сомневаться в легальности системы, которая позволяет гонщикам Mercedes корректировать угол схождения колес. Об этом сообщил читателям сайт RaceFans.

Немецкая команда впервые использовала новинку на тестовых заездах в четверг и благодаря этому стала главным ньюсмейкером дня. Теоретически принцип действия системы может входить в противоречие со сложно сформулированным пунктом техтребований, где «изменение позиции центра колеса и угла наклона его оси должны диктоваться исключительно нагрузкой, приложенной к подвеске в вертикальном направлении».

Впрочем, сегодняшнее заявление представителя FIA не может быть признано однозначным доказательством легальности новой системы – так как основывается исключительно на информации, которую команда добровольно передала федерации.

Непосредственный доступ к машинам технических комиссаров команды обязаны будут обеспечить только на Гран При Австралии. До этого коллективы могут испытывать любые решения и не обязаны получать заключения об их соответствии правилам.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Сессия Четверг
Команды Mercedes В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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