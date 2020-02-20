СМИ: У FIA нет вопросов к новой системе Mercedes

Представитель Международной автомобильной федерации сообщил журналистам, что пока у FIA нет оснований сомневаться в легальности системы, которая позволяет гонщикам Mercedes корректировать угол схождения колес. Об этом сообщил читателям сайт RaceFans.

Немецкая команда впервые использовала новинку на тестовых заездах в четверг и благодаря этому стала главным ньюсмейкером дня. Теоретически принцип действия системы может входить в противоречие со сложно сформулированным пунктом техтребований, где «изменение позиции центра колеса и угла наклона его оси должны диктоваться исключительно нагрузкой, приложенной к подвеске в вертикальном направлении».

Впрочем, сегодняшнее заявление представителя FIA не может быть признано однозначным доказательством легальности новой системы – так как основывается исключительно на информации, которую команда добровольно передала федерации.

Непосредственный доступ к машинам технических комиссаров команды обязаны будут обеспечить только на Гран При Австралии. До этого коллективы могут испытывать любые решения и не обязаны получать заключения об их соответствии правилам.