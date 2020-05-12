СМИ: У Феттеля есть предложения от McLaren и Renault
Известный итальянский журналист рассказал о вариантах продолжения карьеры немецкого пилота – и о причинах трудностей с продлением контракта с Ferrari
По словам авторитетного итальянского журналиста Лео Туррини, на фоне отсутствия прогресса в переговорах о продлении контракта Себастьяна Феттеля с Ferrari свои предложения четырехкратному чемпиону мира уже направили сразу две команды – McLaren и Renault. Главной новостью является упоминание о французской команде – в то время как информация о контактах между немецким пилотом и британским коллективом не раз появлялась в прессе в последние месяцы.
«Сейчас сложно сказать, как отреагирует Себастьян на все эти предложения, – рассказал Туррини в интервью итальянской редакции телеканала Sky Sports. – Ему надо будет взвесить эти варианты и сравнить с предложением от Ferrari, которая по-прежнему готова заключить контракт на год и попросила дать ответ до начала чемпионата, то есть до конца июня.
Речь не идет о контракте, который сделал бы Феттеля вторым номером рядом с Шарлем Леклером. Камильери [Луи Камильери, генеральный директор Ferrari] сам не раз говорил мне, что не видит смысла превращать четырехкратного чемпиона мира в подносчика снарядов для пилота, выигравшего всего пару гонок.
Однако, насколько я понимаю, Себастьян сомневается, что Ferrari удастся справиться с ситуацией, когда за команду выступают два столь амбициозных пилота. Он опасается, что дела будут обстоять, как в прошлом году, когда существовала определенная напряженность».
Информация о возможных вариантах продолжения карьеры Себастьяна Феттеля особо актуальна на фоне появившегося ночью сообщения о том, что Ferrari может объявить о разрыве с немецким пилотом уже сегодня.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|McLaren В Магазин , Ferrari В Магазин , Renault F1 Team
|Автор
|Кирилл Качнов
СМИ: У Феттеля есть предложения от McLaren и Renault
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