По словам авторитетного итальянского журналиста Лео Туррини, на фоне отсутствия прогресса в переговорах о продлении контракта Себастьяна Феттеля с Ferrari свои предложения четырехкратному чемпиону мира уже направили сразу две команды – McLaren и Renault. Главной новостью является упоминание о французской команде – в то время как информация о контактах между немецким пилотом и британским коллективом не раз появлялась в прессе в последние месяцы.

«Сейчас сложно сказать, как отреагирует Себастьян на все эти предложения, – рассказал Туррини в интервью итальянской редакции телеканала Sky Sports. – Ему надо будет взвесить эти варианты и сравнить с предложением от Ferrari, которая по-прежнему готова заключить контракт на год и попросила дать ответ до начала чемпионата, то есть до конца июня.

Речь не идет о контракте, который сделал бы Феттеля вторым номером рядом с Шарлем Леклером. Камильери [Луи Камильери, генеральный директор Ferrari] сам не раз говорил мне, что не видит смысла превращать четырехкратного чемпиона мира в подносчика снарядов для пилота, выигравшего всего пару гонок.

Однако, насколько я понимаю, Себастьян сомневается, что Ferrari удастся справиться с ситуацией, когда за команду выступают два столь амбициозных пилота. Он опасается, что дела будут обстоять, как в прошлом году, когда существовала определенная напряженность».

Информация о возможных вариантах продолжения карьеры Себастьяна Феттеля особо актуальна на фоне появившегося ночью сообщения о том, что Ferrari может объявить о разрыве с немецким пилотом уже сегодня.