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Формула 1 / Гран При Турции Новости

СМИ: Турция хочет 10-летний контракт с Формулой 1

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Этап в «Истанбул-Парке» хотят сделать постоянным

СМИ: Турция хочет 10-летний контракт с Формулой 1

Гран При Турции вернулся в календарь Формулы 1 в 2020 году из-за того, что многие другие трассы стали недоступны по причине коронавируса. В этом году чемпионат вновь приехал в Турцию. Учитывая, что накануне Катар заключил с Ф1 десятилетний контракт, турецкие организаторы начали переговоры о том, чтобы получить такое же соглашение, утверждает агентство Reuters.

Глава Формулы 1 Стефано Доменикали подтвердил переговоры с турецкой стороной, не став давать никаких обещаний.

«Да, мы ведем переговоры, – сказал руководитель чемпионата. – Календарь на следующий год уже полон, но у нас есть варианты что-то изменить в будущем».

В свою очередь присутствовавший там же турецкий представитель Вурал Ак пообещал, что автодром будет готов к любому решению: «Как и сказал господин Доменикали, мы обсуждаем разные варианты, но «Истанбул-Парк» всегда будет готов».

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