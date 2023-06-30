СМИ: тесты Ferrari во Фьорано разозлили соперников
Формально Скудерия проводила на своей испытательной трассе съемочный день – но никто не скрывал, что в реальности он был посвящен проверке новинок для Гран При Австрии
Во вторник перед этапом Ф1 в Шпильберге Ferrari провела заезды на трассе во Фьорано. Формально они проходили в формате съемочного дня, которые регламент разрешает организовывать два раза за сезон. Для них можно использовать актуальные шасси, но максимальная дистанция ограничена сотней километров, а шины должны быть из особо жесткого демонстрационного состава.
Участники чемпионата уже привыкли превращать такие дня в мини-тесты, и Скудерия воспользовалась этой возможностью. Так как спринтерский уик-энд в Шпильберге оставляет командам всего одну тренировку, Карлос Сайнс с Шарлем Леклером заранее опробовали новое переднее крыло и днище для SF-23.
Как стало известно изданиям Auto Motor und Sport и Blick, такие действия Ferrari dspdfkb негативный отклик у других команд.
«Да, прямого нарушения правил тут нет, – написал уважаемый в паддоке журналист AMuS Михаэль Шмидт. – Но всем совершенно очевидно, что к духу регламента все это не имеет ни малейшего отношения».
Ветеран гоночных медиа Роже Бенуа из Blick прямо спросил: «Нет ли ощущения, что Ferrari устроила откровенный обман со съемочным днем?».
Как следует из публикаций, как минимум одна команда Ф1 обратилась к боссам спорта с просьбой дать оценку действиям Ferrari. Однако сделано это было не по официальным каналам путем подачи протеста (который изначально не имел шансов на успех), а за кулисами.
Бенуа отметил: «В FIA мне сказали, что не видят нарушений, так как Ferrari заверила их, что по ходу съемочного дня машина оставались в неизменной конфигурации. Они просто поставили новинки и ездили с ними».
Между тем, наблюдатели во Фьорано ранее сообщали, что Карлос Сайнс сначала ездил со старыми деталями, затем ему поставили новое переднее крыло, а после обеденного перерыва Шарль Леклер выехал еще и с доработанным днищем.
Есть ощущение, что точку в этой истории ставить пока рано.
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