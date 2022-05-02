СМИ: Судья Формулы 1 выздоровел и готов к ГП Майами

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Директор гонок Формулы 1 Нильс Виттих в конце прошлой недели сдал очередной тест на коронавирус и получил отрицательный результат, утверждает издание The Race. Таким образом нет никаких препятствий для того, чтобы он отправился в Майми, где в ближайший уик-энд пройдет Гран При.

В 2022 году у Формулы 1 два гоночных директора: Виттих и Эдуарду Фрейташ. И оба почувствовали себя нездорово после Имолы, после чего у них подтвердился коронавирус. Это стало причиной многочисленных обсуждений, кто может стать судьей в Майами, если болезнь не отступит.

О состоянии Фрейташа ничего не говорится, однако он в любом случае должен был пропустить Гран При Майами, так как будет занят на этапе чемпионата мира по гонкам на выносливость в Спа.