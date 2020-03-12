СМИ: Судьбу ГП Австралии решит утренняя встреча
По информации одного из европейских изданий, состоится ли в итоге гонка в Мельбурне – зависит в том числе от властей австралийского штата Виктория
Неопределенность с судьбой Гран При Австралии вызывает непонимание и у экспертов, и у простых болельщиков. Напомним, примерно в час ночи по местному времени в Мельбурне закончилась встреча глав команд Ф1, которая (по имеющейся у нас информации) должна была сыграть решающую роль в судьбе гонки в Мельбурне.
Однако никаких официальных заявлений сделано не было, из-за чего разные СМИ в первые часы после окончания заседания сообщали своим читателям и зрителям весьма противоречивую информацию.
Поздним вечером по московскому времени (и глубокой ночью по мельбурнскому) издание RaceFans опубликовало информацию, что на трассе в Альберт-парке пройдет еще одна встреча. На ней будет обсуждаться эпидемиологическая ситуация, а участниками совещания среди прочих будут премьер австралийского штата Виктория и руководитель местного департамента здравоохранения.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Австралии
СМИ: Судьбу ГП Австралии решит утренняя встреча
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Фотографии из паддока
|
чт 12 мар.
пт 13 мар.
|
06:00
00:00
|
|Первая тренировка
|
чт 12 мар.
пт 13 мар.
|
18:00
12:00
|
|Вторая тренировка
|
чт 12 мар.
пт 13 мар.
|
22:00
16:00
|
|Третья тренировка
|
пт 13 мар.
сб 14 мар.
|
20:00
14:00
|
|Квалификация
|
пт 13 мар.
сб 14 мар.
|
23:00
17:00
|
|Гонка
|
сб 14 мар.
вс 15 мар.
|
22:10
16:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
19 мар. - 22 мар.Билеты
|
2 апр. - 5 апр.Билеты
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
7 мая - 10 маяБилеты
|
21 мая - 24 маяБилеты
|
4 июн. - 7 июн.Билеты