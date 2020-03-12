СМИ: Судьбу ГП Австралии решит утренняя встреча

Неопределенность с судьбой Гран При Австралии вызывает непонимание и у экспертов, и у простых болельщиков. Напомним, примерно в час ночи по местному времени в Мельбурне закончилась встреча глав команд Ф1, которая (по имеющейся у нас информации) должна была сыграть решающую роль в судьбе гонки в Мельбурне.

Однако никаких официальных заявлений сделано не было, из-за чего разные СМИ в первые часы после окончания заседания сообщали своим читателям и зрителям весьма противоречивую информацию.

Поздним вечером по московскому времени (и глубокой ночью по мельбурнскому) издание RaceFans опубликовало информацию, что на трассе в Альберт-парке пройдет еще одна встреча. На ней будет обсуждаться эпидемиологическая ситуация, а участниками совещания среди прочих будут премьер австралийского штата Виктория и руководитель местного департамента здравоохранения.