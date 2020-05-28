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Формула 1 / Новость

СМИ: Стролл обменяет Aston Martin на Mercedes F1. Вольф будет совладельцем

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СМИ: Стролл обменяет Aston Martin на Mercedes F1. Вольф будет совладельцем
Автор:
, редактор
28 мая 2020 г., 15:10

Команда может сохранить название Mercedes

Тото Вольф покинет пост руководителя команды Mercedes в Формуле 1 в конце 2020 года, когда истечет его нынешний контракт. Как уверяет немецкое издание Bild, австриец не будет продлевать соглашение, откажется от операционного управления командой и перейдет в высшее руководство.

Вольфу принадлежит 30% акций гоночной команды и он намерен расширить свою долю в ее владении. В этом боссу команды должен помочь канадский миллиардер Лоуренс Стролл, владеющий Racing Point. Стролл отдаст концерну Daimler, которому принадлежит 70-процентная доля Mercedes, свои акции Aston Martin в обмен на управление командой Ф1. На данный момент Стролл владеет 25% акциями Aston Martin, у Daimler тоже есть небольшая доля в компании.

Стролл и Вольф будут совместно руководить Mercedes AMG F1, при этом команда может сохранить свое нынешнее название. Неизвестно, какая часть акций останется у Daimler, но от управлением коллективом концерн отойдет. В то же время, Mercedes сможет сохранить свою базу и нынешних сотрудников. 

Как уверяет источник, частью этого плана стал недавний переход функционера Тобиаса Моерса из AMG в Aston Martin, так как он является доверенным лицом нынешнего главы правления Daimler Олы Калениуса.

Пока не известно, что произойдет с нынешней командой Стролла – Racing Point. Среди вариантов есть превращение ее в младшую команду для Mercedes, слияние с чемпионской командой, а также продажа новому инвестору.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Mercedes В Магазин , Racing Point
Автор Иван Матушкин

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