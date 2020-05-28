Тото Вольф покинет пост руководителя команды Mercedes в Формуле 1 в конце 2020 года, когда истечет его нынешний контракт. Как уверяет немецкое издание Bild, австриец не будет продлевать соглашение, откажется от операционного управления командой и перейдет в высшее руководство.

Вольфу принадлежит 30% акций гоночной команды и он намерен расширить свою долю в ее владении. В этом боссу команды должен помочь канадский миллиардер Лоуренс Стролл, владеющий Racing Point. Стролл отдаст концерну Daimler, которому принадлежит 70-процентная доля Mercedes, свои акции Aston Martin в обмен на управление командой Ф1. На данный момент Стролл владеет 25% акциями Aston Martin, у Daimler тоже есть небольшая доля в компании.

Стролл и Вольф будут совместно руководить Mercedes AMG F1, при этом команда может сохранить свое нынешнее название. Неизвестно, какая часть акций останется у Daimler, но от управлением коллективом концерн отойдет. В то же время, Mercedes сможет сохранить свою базу и нынешних сотрудников.

Как уверяет источник, частью этого плана стал недавний переход функционера Тобиаса Моерса из AMG в Aston Martin, так как он является доверенным лицом нынешнего главы правления Daimler Олы Калениуса.

Пока не известно, что произойдет с нынешней командой Стролла – Racing Point. Среди вариантов есть превращение ее в младшую команду для Mercedes, слияние с чемпионской командой, а также продажа новому инвестору.