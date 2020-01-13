СМИ: Стролл инвестирует в Aston Martin $ 260 млн

Владелец команды Racing Point Формулы 1 Лоуренс Стролл близок к завершению сделки по приобретению крупной доли в компании Aston Martin, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Согласно договоренностям, в обмен на акции Стролл инвестирует 200 миллионов фунтов стерлингов (примерно 260 миллионов долларов) в развитие Aston Martin. Помимо дорожных машин, компания сейчас занимается созданием гиперкара Valkyrie, который примет участие в топ-классе «Ле-Мана».

Первые сообщения об интересе Стролла к Aston Martin появились еще в 2019 году, однако теперь стала известна сумма инвестиций, а сами переговоры вышли на финальный этап.

Лоуренс Стролл является отцом гонщика Формулы 1 Лэнса Стролла. В свою очередь Aston Martin – титульный спонсор команды Red Bull.

Другим претендентом на Aston Martin является китайский концерн Geely. В последние годы он также все сильнее проникает в мировой автоспорт. В частности, Geely уже принадлежит британский производитель спорткаров Lotus, а собственный китайский бренд Lynk&Co в минувшем сезоне выиграл чемпионат WTCR.





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