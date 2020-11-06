СМИ: спонсоры Переса платят ему самому. Командам мало что достается

Серхио Перес в конце года лишится места в Racing Point и пока не имеет контракта ни с кем на 2021 год. Мексиканец пробовал договориться с Williams, но команда в итоге сохранила в составе Николя Латифи и Джорджа Расселла.

Отсутствие предложений для Переса у многих вызвало удивление, так как помимо скорости и хороших результатов Серхио имеет обширную спонсорскую поддержку. Однако, пожелавший остаться анонимным руководитель команды Ф1 рассказал, что сумму спонсорских выплат за Переса сильно переоценивают.

«Если вычесть из спонсорских денег зарплату самого Переса, то останется всего три миллиона. И за эти деньги вам всю машину обклеят мексиканскими спонсорами», – заявил анонимный босс команды Auto Motor und Sport.

Проблема выплат за Переса в том, что сначала он договаривается о контракте и зарплате с командой, и лишь затем его спонсоры определяют, сколько готовы заплатить. В итоге, разница между спонсорскими отчислениями и зарплатой может оказаться минимальной.