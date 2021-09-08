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Формула 1 Новости

СМИ: спонсоры Чжоу предлагают Alfa Romeo 30 млн евро

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Китайский пилот получил серьезную поддержку в борьбе за место в команде

СМИ: спонсоры Чжоу предлагают Alfa Romeo 30 млн евро

Alfa Romeo уже объявила о контракте с Валттери Боттасом на следующий год, но пока неизвестно, кто станет напарником финна. По мнению большинства источников, у Антонио Джовинацци почти нет шансов сохранить место в команде. 

Кандидатами на замену итальянца считаются его коллеги по программе развития пилотов Ferrari Каллум Илотт и Мик Шумахер. Mercedes, в свою очередь, хочет пристроить в Хинвиле Ника де Вриса, а Red Bull ищет место для Алекса Элбона. Однако у всех четверых есть серьезный конкурент.

По данным испанской газеты Marca, китайские спонсоры протеже Renault Гуанью Чжоу предложили Alfa Romeo 30 млн евро в год за контракт с гонщиком. Сейчас Чжоу идет на втором месте в Формуле 2, имея три победы в нынешнем сезоне.

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