СМИ: спонсоры Чжоу предлагают Alfa Romeo 30 млн евро

Alfa Romeo уже объявила о контракте с Валттери Боттасом на следующий год, но пока неизвестно, кто станет напарником финна. По мнению большинства источников, у Антонио Джовинацци почти нет шансов сохранить место в команде.

Кандидатами на замену итальянца считаются его коллеги по программе развития пилотов Ferrari Каллум Илотт и Мик Шумахер. Mercedes, в свою очередь, хочет пристроить в Хинвиле Ника де Вриса, а Red Bull ищет место для Алекса Элбона. Однако у всех четверых есть серьезный конкурент.

По данным испанской газеты Marca, китайские спонсоры протеже Renault Гуанью Чжоу предложили Alfa Romeo 30 млн евро в год за контракт с гонщиком. Сейчас Чжоу идет на втором месте в Формуле 2, имея три победы в нынешнем сезоне.