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Формула 1 Новость

СМИ: соперники попытались оспорить легальность воздуховода Ferrari

Несмотря на одобрение со стороны FIA, решение Скудерии продолжает вызывать вопросы у других команд

Франко Нуньес
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СМИ: соперники попытались оспорить легальность воздуховода Ferrari
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При изучении новой машины Ferrari SF-23 знатоки гоночной техники обратили внимания на два отверстия в корпусе – внизу, у начала понтона, и выше, в области крепления дуги Halo. Сложив два и два, они получили четыре: раскрыли идею Скудерии с проложенным внутри корпуса воздуховодом. 

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Идея такого решения в том, чтобы перенаправлять поток снизу вверх и тем самым помогать «вытягивать» горячий воздух от радиаторов через вентиляционные прорези в понтоне. Вдобавок, такой подход позволяет добавить шасси аэродинамической эффективности. 

Нет сомнений, что техническая группа формульных гонок FIA, руководимая Николасом Томбасисом, внимательно исследовала решение Скудерии и одобрила его для использования на машине. В противном случае команда никогда не стала бы использовать хитрый воздуховод.

В самой федерации никак не комментируют эту ситуацию, однако репортерам Formu1a.uno стало известно, что в FIA уже поступил первый запрос о легальности такого подхода. Какая именно команда его направила, пока выяснить не удалось. 

По регламенту Ф1 любая команда вправе обратиться к судьям с вопросом о соответствии правилам того или иного решения – а также предложить вниманию инспекторов собственные соображения по этому поводу. 

Источники наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com сообщили, что в самой Скудерии ситуация не вызывает ни малейших опасений – тестовая бригада в рабочем порядке готовится к стартующим завтра заездам в Бахрейне. 

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