СМИ: соперники попытались оспорить легальность воздуховода Ferrari
Несмотря на одобрение со стороны FIA, решение Скудерии продолжает вызывать вопросы у других команд
При изучении новой машины Ferrari SF-23 знатоки гоночной техники обратили внимания на два отверстия в корпусе – внизу, у начала понтона, и выше, в области крепления дуги Halo. Сложив два и два, они получили четыре: раскрыли идею Скудерии с проложенным внутри корпуса воздуховодом.
Идея такого решения в том, чтобы перенаправлять поток снизу вверх и тем самым помогать «вытягивать» горячий воздух от радиаторов через вентиляционные прорези в понтоне. Вдобавок, такой подход позволяет добавить шасси аэродинамической эффективности.
Нет сомнений, что техническая группа формульных гонок FIA, руководимая Николасом Томбасисом, внимательно исследовала решение Скудерии и одобрила его для использования на машине. В противном случае команда никогда не стала бы использовать хитрый воздуховод.
В самой федерации никак не комментируют эту ситуацию, однако репортерам Formu1a.uno стало известно, что в FIA уже поступил первый запрос о легальности такого подхода. Какая именно команда его направила, пока выяснить не удалось.
По регламенту Ф1 любая команда вправе обратиться к судьям с вопросом о соответствии правилам того или иного решения – а также предложить вниманию инспекторов собственные соображения по этому поводу.
Источники наших коллег из итальянской редакции Motorsport.com сообщили, что в самой Скудерии ситуация не вызывает ни малейших опасений – тестовая бригада в рабочем порядке готовится к стартующим завтра заездам в Бахрейне.
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