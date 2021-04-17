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Формула 1 / Гран При Канады / Новость

СМИ сообщили о замене ГП Канады гонкой на Нюрбургринге. Там этому удивились

Автор:
, Редактор

Руководство Нюрбургринга не исключило проведения этапа Формулы 1, но о таких переговорах узнало из прессы

СМИ сообщили о замене ГП Канады гонкой на Нюрбургринге. Там этому удивились

Гран При Канады 2021 года оказалось под угрозой из-за коронавируса и финансовых сложностей, связанных с невозможностью позвать на трибуны зрителей. Заменой Монреалю может стать гонка на Нюрбургринге, сообщают немецкие СМИ.

Так, телеканал RTL сообщил, что Формула 1 уже бронирует номера в гостиницах вокруг Нюрбургринга, то есть соглашение о проведение гонки фактически достигнуто. Сам этап должен пройти в те же дни, что были выделены под Гран При Канады: 11-13 июня.

Наши коллеги из голландской редакции Motorsport.com дозвонились до представителя немецкого автодрома, и тот опроверг любые договоренности.

«Честно сказать, мы удивлены слухами о том, что Гран При пройдет на нашей трассе 13 июня и что это уже утверждено, – заявил представитель Нюрбургринга. – На самом деле на этот счет даже нет никаких предметных переговоров с Формулой 1».

При этом проведение гонки в Нюрбургринге все же исключать не стали.

«Если Формула 1 захочет из-за отмены одного из этапов провести Гран При у нас на условиях, схожих с прошлогодними, то мы готовы это обсуждать. Но наша позиция здесь неизменна: нам важно, чтобы в конце года наши финансовые результаты оказались положительными» – заявил представитель автодрома.

Напомним, что в прошлом сезоне на Нюрбургринге уже проводился внеплановый этап Формулы 1. Он получил название Гран При Айфеля.

Дополнительная информация: Рональд Фординг и Кристиан Ниммерволь

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Канады Билеты
Автор Сергей Иванов

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