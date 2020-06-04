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Формула 1 / Гран При России / Новость

СМИ: Сочи может принять две гонки Формулы 1 в 2020 году

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СМИ: Сочи может принять две гонки Формулы 1 в 2020 году
Автор:
, редактор
4 июн. 2020 г., 09:55

Россия может получить дополнительную гонку из-за проблем Японии, Сингапура и американских стран

Формула 1 продолжает обсуждать календарь на 2020 год. На данный момент чемпионат смог сформировать расписание на первые восемь Гран При сезона, которые пройдут в Европе с начала июля по начало сентября. Однако дальнейшие планы Ф1 неизвестны.

Осенние этапы за пределами Европы оказались под угрозой. Сингапур, Азербайджан и Вьетнам организуют свои Гран При на городских трассах, из-за чего проведения этапов без зрителей там становится невозможным, а эпидемические условия пока не позволяют организовать уик-энд с болельщиками.

Япония не планирует открывать границы для посетителей из Европы до марта 2021 года, что также ставит проведение Гран При в Сузуке под угрозой. Выходом для Ф1 в такой ситуации может стать расширение программы гонок в Сочи.

Как сообщает Auto Motor und Sport, сейчас в Ф1 обсуждают возможность проведения сразу двух гонок в России осенью 2020 года. Краснодарский край оказался не так сильно затронут коронавирусом, а расположение «Сочи Автодрома» позволит изолировать участников Гран При. 

Американские гонки под вопросом

По контракту с FIA чемпионата мира Формулы 1 должен включать не менее восьми гонок на трех континентах. Восемь этапов в календаре уже есть, но все они проходят в Европе. Гран При в Сочи, который с некоторой натяжкой можно отнести к Азии, решит проблему со вторым континентом. 

На роль третьего претендуют Северная и Южная Америки, но проведение этапов в Бразилии и Мексике пока под угрозой из-за сложной эпидемической ситуации. Гонка в США также может не состояться, так как вызванный эпидемией финансовый кризис нанес удар по «Трассе Америк».

Для расширения календаря в случае отмены выездных осенних гонок Ф1 также может продлить европейскую часть сезона. На проведение двух дополнительных Гран При претендуют трассы в Муджело, Имоле и Хоккенхайме.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России Билеты
Автор Иван Матушкин

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