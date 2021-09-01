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Формула 1 Новость

СМИ: Слова Хэмилтона в Спа привели боссов Ф1 в ярость

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, главный редактор

Руководство чемпионата считает, что британец мог бы быть осторожнее с формулировками – или выразить свою ярость при закрытых дверях

СМИ: Слова Хэмилтона в Спа привели боссов Ф1 в ярость

Комментарии Льюиса Хэмилтона после окончания Гран При Бельгии не на шутку разозлили руководителей чемпионата мира. Об этом со ссылкой на заслуживающие доверия источники своим читателям рассказало британское издание Daily Mail.

«Все решили деньги, – заявил в воскресенье Хэмилтон в эфире телеканал Sky Sports. – Мы проехали два круга – гонка формально состоялась, и все получили свои деньги. Но мне кажется, зрителям нужно вернуть стоимость билетов – ведь они не увидели того, за чем пришли».

По словам источника Daily Mail, эти обвинения в жадности привели руководство Ф1 в «самую настоящую ярость».

«Он говорит о возврате болельщикам миллионов фунтов, – цитируют журналисты слова источника. – При этом сам зарабатывает миллионы – и из них возвращает болельщикам чуть-чуть или совсем ничего. Он мог бы выразить свое мнение при закрытых дверях. А в том, как он это сделал в реальности, не было никакого смысла».

Тем временем генеральный директор Ф1 Стефано Доменикали заявил, что вопросы о возврате денег зрителям может решать только промоутер гонки – как компания, осуществляющая продажу билетов. Официальное заявление, сделанное от лица организаторов чемпионата, гласит: «Ф1 и промоутер гонки изучают различные варианты, с помощью которых могли бы выразить признательность зрителям и поблагодарить их за их верность спорту. Мы поделимся конкретной информацией как можно скорее – так как считаем важным благодарить болельщиков за их страсть к Ф1 и поддержку чемпионата».

Ранее президент FIA Жан Тодт объявил о планах пересмотреть правила Формулы 1, чтобы избежать повторения курьезной ситуации, которая сложилась в Спа – когда 10 пилотов получили очки в общий зачет, хотя пелотон не проехал ни одного круга в боевом режиме.

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Mercedes подозревают в незаконном «замораживании» воздуха

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Mercedes подозревают в незаконном «замораживании» воздуха
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