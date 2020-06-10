СМИ: Шумахеру предстоит новая операция

Итальянское издание Contro Copertina уверяет, что семикратный чемпион Формулы 1 Михаэль Шумахер вскоре перенесет еще одну операцию. Доктор Филипп Менаше, о работе которого с Шумахером сообщали и в прошлом году, якобы подтвердил, что сделает гонщику операцию с целью восстановления нервной системы.

По данным источника, операция будет связана со стволовыми клетками. У Шумахера также обнаружены мышечная атрофия и остеопороз. Итальянский хирург Никола Аччьяри подчеркнул, что пока непонятно, каких успехов можно добиться за счет операции.

Шумахер получил черепно-мозговую травму катаясь на горных лыжах в декабре 2013 года. С тех пор пилот проходит восстановление. В последние годы семья семикратного чемпиона ничего не сообщает о состоянии его здоровья.