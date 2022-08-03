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Формула 1 Новость

СМИ: Шумахер едва ли удержится в Ф1 после 2022 года

По информации Bild, гонщик Haas растерял всю поддержку, а потому продолжение его карьеры вызывает большие вопросы

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
СМИ: Шумахер едва ли удержится в Ф1 после 2022 года
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Себастьян Феттель недавно объявил о намерении завершить карьеру в Формуле 1 в конце 2022 года. Но весьма вероятно, что чемпионат потеряет не одного, а сразу двух немцев – у Мика Шумахера нет контракта на новый сезон, и остаться в пелотоне сыну семикратного чемпиона мира Михаэлю Шумахеру будет сложнее, чем кажется. 

Сам Феттель лоббировал переход Мика в Aston Martin, но его усилия не помогли: владелец команды Лоуренс Стролл сделал выбор в пользу опытного Фернандо Алонсо. 

Эксперт телеканала RTL Феликс Горнер рассказал со ссылкой на собственные источники: «Помощь Себа не принесла результатов. Это значит, что из вариантов у Мика есть только Haas. Потому ему важно использовать следующие недели для переговоров, причем очень постараться в диалоге с командой».

Казалось бы, продлить контракт в Ф1 намного проще, чем договориться впервые. Однако издание Bild сообщило что на этом пути появилось серьезное препятствие. Дело даже не в том, что глава Haas Гюнтер Штайнер часто критикует своего пилота – таков уж стиль руководства колоритного тирольца. 

Дело в том, что Мик в значительной степени растерял поддержку Ferrari и лично Маттиа Бинотто. И это уже куда серьезней, так как контракт Шумахера во многом держался на его связях с Маранелло. 

Племянника попробовал защитить Ральф Шумахер: «Он уже в команде, он хорошо справляется и прогрессирует. За последние недели Мик стал заметно сильнее. Я вполне могу представить себе продолжение их сотрудничества. 

Не знаю, кого еще Haas может позвать. Сейчас на рынке очень мало опытных гонщиков. А новичкам сейчас требуется очень долгий период на адаптацию к этим машинам в условиях запрета тестов».

Считается, что вакансия на 2023 год есть в Williams, которая планирует отказаться от услуг Николя Латифи. Однако здесь главным кандидатом остается Ник де Врис, имеющий поддержку Mercedes.  

Наконец, теоретически возможный вариант с AlphaTauri решительно исключил Хельмут Марко. 

«Вопрос с будущим Юки Цуноды пока не решен, – сказал гоночный консультант Red Bull. – Но он на первом месте в нашем списке кандидатов. 

Никаких разговоров с Миком Шумахером у нас не было. Он – юниор Ferrari».

Если Шумахер не сможет продолжить выступления в Ф1, то в пелотоне 2023 года не останется ни одного представителя Германии.

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