СМИ: Мик Шумахер дебютирует в Ф1 уже в Муджелло
Сын семикратного чемпиона проведет тренировку в ближайшую пятницу
На последнем этапе Формулы 2 в Монце Мик Шумахер одержал свою первую победу в этом сезоне. Победив в субботу и став третьим в воскресенье немец поднялся на второе место в чемпионате, от лидера его отделяет всего шесть очков.
Ранее сообщалось, что Шумахер-младший должен дебютировать на одной из тренировок Формулы 1 до конца нынешнего сезона. По данным немецкого канала RTL, это произойдет уже на ближайшем этапе в Муджелло. Пока не известно, поедет Мик за Alfa Romeo или Haas.
Босс Ferrari Маттиа Бинотто уже неоднократно говорил о намерении перевести Шумахера в Ф1 в следующем году. Так как места в самой Скудерии уже заняты, немец должен получить кокпит в Alfa Romeo или Haas, которые пока не продлили контракты ни с одним из своих пилотов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Тосканы
|Пилоты
|Мик Шумахер
|Автор
|Иван Матушкин