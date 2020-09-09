СМИ: Мик Шумахер дебютирует в Ф1 уже в Муджелло

На последнем этапе Формулы 2 в Монце Мик Шумахер одержал свою первую победу в этом сезоне. Победив в субботу и став третьим в воскресенье немец поднялся на второе место в чемпионате, от лидера его отделяет всего шесть очков.

Ранее сообщалось, что Шумахер-младший должен дебютировать на одной из тренировок Формулы 1 до конца нынешнего сезона. По данным немецкого канала RTL, это произойдет уже на ближайшем этапе в Муджелло. Пока не известно, поедет Мик за Alfa Romeo или Haas.

Босс Ferrari Маттиа Бинотто уже неоднократно говорил о намерении перевести Шумахера в Ф1 в следующем году. Так как места в самой Скудерии уже заняты, немец должен получить кокпит в Alfa Romeo или Haas, которые пока не продлили контракты ни с одним из своих пилотов.