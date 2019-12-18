СМИ: Alfa Romeo провалила краш-тест – шасси разрушилось

По данным издания, шасси под номером 1 выдержало статический краш-тест в Хинвиле, а потом было отправлено в Италию. В Милане находится одна из трех лабораторий FIA, где Ferrari и Alfa Romeo (бывшая Sauber) традиционно проводят свои обязательные испытания.

Однако у швейцарской команды в ходе динамического лобового краш-теста возникли большие проблемы – шасси оказалось разрушено.

Краш-тесты нередко оканчиваются неудачно для новых машин, но обычно речь идет о нюансах, которые можно исправить относительно просто – но в данном случае речь идет о совершенно ином уровне повреждений. Теперь Alfa Romeo придется экстренно начать работ над шасси под номером 2, одновременно внеся изменения в конструкцию.

Motorsport-Magazin, ссылаясь на своих экспертов, отмечает, что проваленный краш-тест может отбросить команду в плане разработки примерно на три-четыре недели.