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Формула 1 / Новость

СМИ: Alfa Romeo провалила краш-тест – шасси разрушилось

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СМИ: Alfa Romeo провалила краш-тест – шасси разрушилось
Автор:
18 дек. 2019 г., 13:31

Как сообщает Motorsport-Magazin, монокок, подготовленный швейцарской командой для испытаний в преддверии нового сезона, серьезно пострадал во время испытаний.

По данным издания, шасси под номером 1 выдержало статический краш-тест в Хинвиле, а потом было отправлено в Италию. В Милане находится одна из трех лабораторий FIA, где Ferrari и Alfa Romeo (бывшая Sauber) традиционно проводят свои обязательные испытания.

Однако у швейцарской команды в ходе динамического лобового краш-теста возникли большие проблемы – шасси оказалось разрушено. 

Краш-тесты нередко оканчиваются неудачно для новых машин, но обычно речь идет о нюансах, которые можно исправить относительно просто – но в данном случае речь идет о совершенно ином уровне повреждений. Теперь Alfa Romeo придется экстренно начать работ над шасси под номером 2, одновременно внеся изменения в конструкцию. 

Motorsport-Magazin, ссылаясь на своих экспертов, отмечает, что проваленный краш-тест может отбросить команду в плане разработки примерно на три-четыре недели.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Alfa Romeo
Автор Денис Буденков

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