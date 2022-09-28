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Формула 1 Новости

СМИ: Шансы де Вриса выступить в Сингапуре – 50%

Решение должен принять Алекс Элбон, который три недели назад перенес операцию

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СМИ: Шансы де Вриса выступить в Сингапуре – 50%
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Ник де Врис получил шанс дебютировать в Формуле 1, заменив Алекса Элбона за рулем Williams на Гран При Италии. Это пришлось сделать из-за того, что Элбону потребовалась операция по удалению аппендикса.

Сам Элбон не раз говорил о стремлении как можно быстрее вернуться за руль, однако речь идет хотя и о тривиальной, но все же хирургической операции, к тому же у гонщика возникли осложнения из-за негативной реакции на анестезию.

Трасса в Сингапуре считается одной из самых трудных с точки зрения физических нагрузок на пилота. При этом, например, в России пациентам после хирургического лечения аппендицита врачи еще несколько лет назад рекомендовали воздерживаться от поднятия тяжестей в течение двух-трех месяцев.

Издание RacingNews365.com со ссылкой на свои источники утверждает, что шансы де Вриса вновь заменить Элбона расцениваются как 50 на 50. Напомним, что перед этапом команда Williams даже пригласила голландца поработать на их симуляторе, но он не смог это сделать, как как отдал свой паспорт для оформления японской визы, и в Великобританию его не пустили.

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