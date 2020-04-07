СМИ: Сезон Формулы 1 стартует в июле двумя гонками в Австрии

В Формуле 1 не верят в возможность начать сезон-2020 в июне. По данным немецкого издания Auto Motor und Sport, запланированный на 14 июня Гран При Канады будет отменен в ближайшее время, а шансы на перенос Гран При Франции постоянно возрастают.

Организаторы этапа в Ле-Кастелле будут ориентироваться на велогонку «Тур де Франс», также запланированную на конец июня. Если она состоится, то может пройти и Гран При Ф1, однако вероятность этого расценивается как низкая.

Таким образом, старт сезона, скорее всего, пройдет в Австрии 5 июля. Власти страны на этой неделе начали снижать ограничительные меры в связи с падением заболеваемости коронавирусом. В Ф1 так уверены в возможности австрийском этапе, что уже начали обсуждать возможность проведения на «Ред Булл Ринге» сразу двух Гран При. Это поможет провести за год 15 гонок, необходимые для выполнения в полном объеме контрактов с телекомпаниями.

Второй Гран При может пройти 12 июля, так как между гонками в Австрии и Великобритании есть двухнедельная пауза. Организаторы гонки в Сильверстоуне ранее также высказывались о желании провести сдвоенный этап.

Тем временем спортивный консультант концерна Red Bull (которому принадлежит австрийская трасса) Хельмут Марко в интервью немецкой прессе сообщил, что автодром в Шпильберге в настоящее время закрыт – но готов заработать, как только будет принято решение о проведении соревнований. «Если днем мы получим отмашку, то на следующее утро трасса будет готова принимать гонки», – рассказал Марко журналистам.