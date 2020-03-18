Итальянские СМИ: сезон Формулы 1 стартует 24 мая в Монако

В четверг, 19 марта, руководители Формулы 1 из Liberty Media проведут видео-конференцию с главами команд, на которой обсудят календарь на сезон-2020. Участникам чемпионата мира предстоит решить, будет сезон сокращен до 17-18 этапов, или пропущенные из-за коронавируса Гран При перенесут на другие даты.

По данным La Gazzetta dello Sport, в качестве старта сезона рассматриваются два варианта: Гран При Монако 24 мая и Гран При Азербайджана 7 июня. В таком случае, запланированный на 3 мая Гран При Нидерландов будет перенесен на август. Возможны две даты его проведения: 23 и 16 августа. В первом случае этап пройдет за неделю до Гран При Бельгии, что считается плохим сочетанием из-за соседства двух стран. Проведение гонки 16 августа будет возможно в случае отмены летнего перерыва в Ф1.

На переносе перерыва с августа на весну настаивает Ferrari. Скудерия хочет, чтобы базы всех команд закрылись на три недели, начиная с 23 марта. База самой Ferrari уже закрыта из-за эпидемиологической обстановки в Италии.

Не считая переноса гонки в Зандфорте, остальной календарь летней и осенней частей сезона останется без изменений. Они начнутся в ноябре, если команды решат провести отложенные весной этапы.

В таком случае Гран При Абу-Даби, традиционно завершающий сезон, сдвинут на 13 декабря, а гонки в Китае и Бахрейне состоятся между ним и этапом в Бразилии 15 ноября. При этом три этапа проведут в течение трех недель, а двухнедельная пауза будет заложена либо между Сан-Паулу и Шанхаем, либо между Бахрейном и Абу-Даби.