Итальянские СМИ: сезон Формулы 1 стартует 24 мая в Монако
В европейской прессе опубликовали изменения в календаре Формулы 1. Ожидается, что команды обсудить эти предложения завтра
В четверг, 19 марта, руководители Формулы 1 из Liberty Media проведут видео-конференцию с главами команд, на которой обсудят календарь на сезон-2020. Участникам чемпионата мира предстоит решить, будет сезон сокращен до 17-18 этапов, или пропущенные из-за коронавируса Гран При перенесут на другие даты.
По данным La Gazzetta dello Sport, в качестве старта сезона рассматриваются два варианта: Гран При Монако 24 мая и Гран При Азербайджана 7 июня. В таком случае, запланированный на 3 мая Гран При Нидерландов будет перенесен на август. Возможны две даты его проведения: 23 и 16 августа. В первом случае этап пройдет за неделю до Гран При Бельгии, что считается плохим сочетанием из-за соседства двух стран. Проведение гонки 16 августа будет возможно в случае отмены летнего перерыва в Ф1.
На переносе перерыва с августа на весну настаивает Ferrari. Скудерия хочет, чтобы базы всех команд закрылись на три недели, начиная с 23 марта. База самой Ferrari уже закрыта из-за эпидемиологической обстановки в Италии.
Не считая переноса гонки в Зандфорте, остальной календарь летней и осенней частей сезона останется без изменений. Они начнутся в ноябре, если команды решат провести отложенные весной этапы.
В таком случае Гран При Абу-Даби, традиционно завершающий сезон, сдвинут на 13 декабря, а гонки в Китае и Бахрейне состоятся между ним и этапом в Бразилии 15 ноября. При этом три этапа проведут в течение трех недель, а двухнедельная пауза будет заложена либо между Сан-Паулу и Шанхаем, либо между Бахрейном и Абу-Даби.
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Местонахождение
|Монте-Карло, городская трасса
|Автор
|Иван Матушкин
Итальянские СМИ: сезон Формулы 1 стартует 24 мая в Монако
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- MotoGP
Партнер проекта
|
30 апр. - 3 маяБилеты
|
7 мая - 10 маяБилеты
|
21 мая - 24 маяБилеты
|
4 июн. - 7 июн.Билеты
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты