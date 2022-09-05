СМИ: сделка между Red Bull и Porsche сорвалась

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Немецкое издание F1-Insider.com со ссылкой на свои источники сообщает, что переговоры между командой Red Bull и автомобильной маркой Porsche закончились ничем. Стороны так и не смогли прийти к согласию.

Напомним, что еще в марте совет директоров Volkswagen дал согласие на участие двух его марок, Porsche и Audi, в Формуле 1. И в Red Bull не скрывали, что ведут переговоры с первой, каждый раз опровергая при этом, что сделка уже заключена. Теперь издание утверждает, что соглашение заключено и не будет.

Сторонам не удалось договориться по целому ряду вопросов. Так, предполагалось, что Porsche купит 50% акций компании Red Bull Technologies, которая собственно и строит гоночные машины «Быков», и будет выпускать силовые установки на строящемся заводе Red Bull Powertrains.

В Red Bull хотели сохранить у себя большее количество акций. Кроме того, стороны не согласились по поводу распределению полномочий: в Red Bull требовали право вето на любое решение, но и в Porsche хотели сами определять стратегию команды.

Под конец успехи Red Bull по ходу сезона, которые почти гарантировали ей Кубок конструкторов, повысили ценность команды и стоимость ее акций. Сумма сделки, с которой начинались переговоры Red Bull и Porsche, более не устраивала «Быков», а немецкая компания не была готова ее увеличивать.

По слухам, теперь в Porsche обратились с предложением в McLaren, команду, с которой ранее по схожим причинам не смогла договориться марка Audi. Еще поразительнее, что Porsche может начать сотрудничество с Honda… Японский производитель официально ушел из Формулы 1 из-за финансовых трудностей, но продолжает делать силовые установки для Red Bull на деньги «Быков».

К 2026 году Red Bull достроит собственный завод двигателей. У Porsche же не будет времени сделать то же самое, так что немцам есть смысл начать вместо Red Bull заказывать моторы у Honda, внеся в них собственные технологии.

В этом случае, однако, почти невероятным выглядит то, что в таком союзе с одной стороны будет Honda, в середине Porsche, а с третьей стороны… McLaren. Как мы помним, последняя попытка союза McLaren и Honda закончилась большой обидой со стороны японцев.

Стоит также упомянуть, что у Porsche был и собственный проект силовой установки для Формулы 1, подготовленный несколько лет назад. Однако этот проект уже взяла за основу своего двигателя марка Audi! Поскольку в VW решили, что у двух марок должны быть разные силовые установки, те старые свои наработки Porsche использовать уже не может.

Иными словами, если Porsche не договорится с Honda, то у них почти не остается времени на создание собственного двигательного производства. Это будет означать отсрочку от участия в Формуле 1 или вовсе отказ от подобных планов».

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