СМИ: Саудовский фонд попытался выкупить Формулу 1 у Liberty. Безуспешно
Издание Bloomberg написало, что фонд национального благосостояния сделал владельцем спорта серьезное предложение
Компания Liberty Media, принадлежащая американскому инвестору Джону Мэлоуну, в 2017 году выкупила Формулу 1 за сумму в $4,4 млрд.
С тем пор новые владельцы сумели значительно изменить гоночный чемпионат, и сейчас эксперты оценивают его рыночную стоимость в $15,2 млрд. При этом Ф1 остается растущим активом и представляет интерес с точки зрения вложений.
Как стало известно деловому изданию Bloomberg, государственный фонд из Саудовской Аравии предпринял попытку выкупить Большие Призы у Liberty и предложил фантастическую сумму в $20 млрд.
Источники издания сообщили, что американцы ответили отказом, однако несостоявшиеся покупатели в ходе переговоров получили право первоочередного выкупа, если нынешние хозяева Ф1 в будущем задумаются о такой возможности.
В последнее время Саудовская Аравия активно инвестирует в гонки. Страна принимает Ралли Дакар, этапы Формулы 1 и Формулы Е, а в возводимом сейчас суперсовременном городе Киддия близ Эр-Рияда уже начали строить новый автодром.
Кроме того, местная нефтяная компания Aramco является одним из ключевых спонсоров Ф1.
Liberty Media и Фонд благосостояния отказались от комментариев для Bloomberg, однако источники Motorsport.com сообщили, что приведенная в публикации информация не соответствует действительности.
Ferrari поставила Вассеру первую задачу – продлить контракт с Леклером
Alfa Romeo выбрала дату презентации и решила нарушить свою традицию
Самое важное:
Рованпера сократил отставание от лидирующего Ожье на Ралли Монте-Карло
Рованпера сократил отставание от лидирующего Ожье на Ралли Монте-Карло Рованпера сократил отставание от лидирующего Ожье на Ралли Монте-Карло
Мнение: почему «технари» сменили менеджеров у руля команд Ф1
Мнение: почему «технари» сменили менеджеров у руля команд Ф1 Мнение: почему «технари» сменили менеджеров у руля команд Ф1
Раскрыто: как FIA не пустила Херту в Формулу 1
Раскрыто: как FIA не пустила Херту в Формулу 1 Раскрыто: как FIA не пустила Херту в Формулу 1
Ожье превратил пятницу на Ралли Монте-Карло в свой мастер-класс
Ожье превратил пятницу на Ралли Монте-Карло в свой мастер-класс Ожье превратил пятницу на Ралли Монте-Карло в свой мастер-класс
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.