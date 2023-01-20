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Компания Liberty Media, принадлежащая американскому инвестору Джону Мэлоуну, в 2017 году выкупила Формулу 1 за сумму в $4,4 млрд.

С тем пор новые владельцы сумели значительно изменить гоночный чемпионат, и сейчас эксперты оценивают его рыночную стоимость в $15,2 млрд. При этом Ф1 остается растущим активом и представляет интерес с точки зрения вложений.

Как стало известно деловому изданию Bloomberg, государственный фонд из Саудовской Аравии предпринял попытку выкупить Большие Призы у Liberty и предложил фантастическую сумму в $20 млрд.

Источники издания сообщили, что американцы ответили отказом, однако несостоявшиеся покупатели в ходе переговоров получили право первоочередного выкупа, если нынешние хозяева Ф1 в будущем задумаются о такой возможности.

В последнее время Саудовская Аравия активно инвестирует в гонки. Страна принимает Ралли Дакар, этапы Формулы 1 и Формулы Е, а в возводимом сейчас суперсовременном городе Киддия близ Эр-Рияда уже начали строить новый автодром.

Кроме того, местная нефтяная компания Aramco является одним из ключевых спонсоров Ф1.

Liberty Media и Фонд благосостояния отказались от комментариев для Bloomberg, однако источники Motorsport.com сообщили, что приведенная в публикации информация не соответствует действительности.