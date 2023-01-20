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Формула 1 Новости

СМИ: Саудовский фонд попытался выкупить Формулу 1 у Liberty. Безуспешно

Издание Bloomberg написало, что фонд национального благосостояния сделал владельцем спорта серьезное предложение

СМИ: Саудовский фонд попытался выкупить Формулу 1 у Liberty. Безуспешно
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Компания Liberty Media, принадлежащая американскому инвестору Джону Мэлоуну, в 2017 году выкупила Формулу 1 за сумму в $4,4 млрд. 

С тем пор новые владельцы сумели значительно изменить гоночный чемпионат, и сейчас эксперты оценивают его рыночную стоимость в $15,2 млрд. При этом Ф1 остается растущим активом и представляет интерес с точки зрения вложений. 

Как стало известно деловому изданию Bloomberg, государственный фонд из Саудовской Аравии предпринял попытку выкупить Большие Призы у Liberty и предложил фантастическую сумму в $20 млрд. 

Источники издания сообщили, что американцы ответили отказом, однако несостоявшиеся покупатели в ходе переговоров получили право первоочередного выкупа, если нынешние хозяева Ф1 в будущем задумаются о такой возможности. 

В последнее время Саудовская Аравия активно инвестирует в гонки. Страна принимает Ралли Дакар, этапы Формулы 1 и Формулы Е, а в возводимом сейчас суперсовременном городе Киддия близ Эр-Рияда уже начали строить новый автодром

Кроме того, местная нефтяная компания Aramco является одним из ключевых спонсоров Ф1. 

Liberty Media и Фонд благосостояния отказались от комментариев для Bloomberg, однако источники Motorsport.com сообщили, что приведенная в публикации информация не соответствует действительности.

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