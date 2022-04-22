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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

СМИ: Сайнс получит обновленную силовую установку уже в Имоле

На машине испанца обнаружена проблема с мотором, и его решили заменить сразу на обновленный

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СМИ: Сайнс получит обновленную силовую установку уже в Имоле
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Как мы уже писали, команда Ferrari завершили испытание силовых установок с обновленной электрической составляющей гибридного привода. Планировалось, что такие агрегаты появятся на красных машинах в Барселоне или уже в Майами.

Однако теперь итальянский сайт Formu1a.uno утверждает, что Карлос Сайнс получит обновленную силовую установку уже в Имоле. Причина заключается в том, что у его старого мотора, надежно служившего с Бахрейна, обнаружена какая-то некритичная неисправность.

По правилам, у команды было право обновить электрическую составляющую гибрида до сентября, но в Ferrari уже все испытали на стенде и уверены в готовности своих обновлений. Предполагается, что это сделает итальянские двигатели еще мощнее.

Так как речь идет о первой замене силовой установки в сезоне, Сайнсу никакого наказания не грозит. Первый мотор при этом не спишут, а после тщательной проверки используют на пятничных тренировках.

Обновлено: В Ferrari подтвердили замену мотора для Сайнса, но не уточнили, получил ли он именно новую версию силовой установки.

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