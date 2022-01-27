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Формула 1 Новости

СМИ: Руководство Ф1 потребовало от ГП Турции 40 миллионов

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Последние два года босс компании-владельца автодрома оплачивал взносы на проведение этапов лично, без поддержки государства

СМИ: Руководство Ф1 потребовало от ГП Турции 40 миллионов
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Не секрет, что для проведения этапов Гран При организаторы платят Формуле 1 различной величины взносы. К примеру, чемпионат не приезжает бесплатно даже на легендарную трассу в Монако, хотя при Берни Экклстоуне княжеству платить не приходилось.

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По информации крупного турецкого экономического издания Parakule, для включения этапа на «Истанбул Парке» в календарь 2022 года Ф1 потребовала 40 миллионов долларов – и это только ежегодный взнос. Дополнительно промоутеры должны платить около $8 млн. за организационные издержки – такие, как обеспечение безопасности и чистоты на автодроме, предоставление услуг для зрителей и тд.

Соответственно, устроители Гран При отдали бы чемпионату как минимум $48 млн. Как сообщает Parakule, для компании-владельца автодрома, босс которой оплачивал взносы последние два года, такое количество денег попросту неподъемно – а значит, данную сумму невозможно выплатить без поддержки государства: и оно не особо заинтересовано в проведении уик-энда Ф1 на таких условиях.

Изначально Ф1 приезжала в Турцию с 2005 по 2011 годы. Parakule отмечает, что в 2012-м этап не удалось провести как раз из-за финансовых разногласий, поскольку в 2011-м организаторы не смогли заплатить чемпионату $28 млн.

Напомним, что в 2020 и 2021 годах «Истанбул Парк» попал в календарь Ф1 как запасной вариант, то есть благодаря отмене других этапов чемпионата из-за пандемии.

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