СМИ: Риккардо получил предложения от четырех команд
Одно из них, вероятно, поступило от Alpine
После того, как резервист Alpine Оскар Пиастри фактически отказался занять место ушедшего в Aston Martin Фернандо Алонсо в основном составе, появилось множество предположений о том, что он уже подписал контракт с командой McLaren.
Предполагается, что Пиастри заменит Даниэля Риккардо, результаты которого не удовлетворяют McLaren. При этом сам Риккардо точно останется в Формуле 1 на 2023 год, утверждает американское издание ESPN.
По данным журналистов, за прошедшие пару недель с Риккардо уже связывались как минимум четыре команды. Какие именно не уточняется, но очевидно, что теперь на Даниэля претендует по крайней мере Alpine.
При этом, как утверждается, контракт с McLaren позволяет Риккардо самостоятельно покинуть команду досрочно. Австралиец все еще надеется побороться за титул, однако с McLaren ему вряд ли удастся этого добиться хотя бы потому, что команда уже два сезона подряд строит машину, которая очевидно лучше подходит его напарнику Ландо Норрису.
В любом случае, даже если переход Пиастри в McLaren не подтвердится (а есть версия, что он выбрал AlphaTauri с перспективой попасть в Red Bull), Риккардо может сам сменить команду в конце сезона.
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