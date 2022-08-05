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Формула 1 Новости

СМИ: Риккардо получил предложения от четырех команд

Одно из них, вероятно, поступило от Alpine

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СМИ: Риккардо получил предложения от четырех команд
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После того, как резервист Alpine Оскар Пиастри фактически отказался занять место ушедшего в Aston Martin Фернандо Алонсо в основном составе, появилось множество предположений о том, что он уже подписал контракт с командой McLaren.

Предполагается, что Пиастри заменит Даниэля Риккардо, результаты которого не удовлетворяют McLaren. При этом сам Риккардо точно останется в Формуле 1 на 2023 год, утверждает американское издание ESPN.

По данным журналистов, за прошедшие пару недель с Риккардо уже связывались как минимум четыре команды. Какие именно не уточняется, но очевидно, что теперь на Даниэля претендует по крайней мере Alpine.

При этом, как утверждается, контракт с McLaren позволяет Риккардо самостоятельно покинуть команду досрочно. Австралиец все еще надеется побороться за титул, однако с McLaren ему вряд ли удастся этого добиться хотя бы потому, что команда уже два сезона подряд строит машину, которая очевидно лучше подходит его напарнику Ландо Норрису.

В любом случае, даже если переход Пиастри в McLaren не подтвердится (а есть версия, что он выбрал AlphaTauri с перспективой попасть в Red Bull), Риккардо может сам сменить команду в конце сезона.

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