СМИ: Renault сделала Sauber предложение о сотрудничестве

Контракт Sauber с Alfa Romeo и Ferrari истекает в конце 2021 года, когда команда сможет сменить и поставщика моторов и название. По данным Motorsport.com, как минимум с Ferrari швейцарцы уже близки к новому контракт, однако La Gazzetta dello Sport уверяет в другом.

По данным ее корреспондента Даниэле Спариши, Renault уже сделала Sauber предложение о сотрудничестве и сейчас в Хинвиле его тщательно изучают. Глава французского концерна Лука де Мео хотел бы получить клиента, который будет оказывать Renault F1 финансовую и политическую поддержку, а также работать с молодыми пилотами команды из Энстоуна.

В Ferrari, при этом, не сомневаются, что продлят свои отношения с Sauber. При этом, у Скудерии не слишком теплые отношения с главой Sauber-Alfa Romeo Фредериком Вассером, в отличие от Гюнтера Штайнера, босса еще одного клиента Ferrari – Haas.