СМИ: Red Bull заменит логотипы Honda по ходу Гран При США

Для Honda нынешний сезон станет последним в Формуле 1 в качестве официального производителя. Разработанные японцами моторы будут использоваться еще несколько лет до смены регламента, но строить их Red Bull будет уже своими силами.

В Honda уже объявили, что постараются и дальше поддерживать «быков», но делать это будут далеко не в том масштабе, как сейчас.

По этой причине на машинах Red Bull больше не будет крупных логотипов Honda, которые есть сейчас. Потому в японской компании стараются использовать оставшиеся Гран При нынешнего чемпионата для маркетинговых возможностей.

Как сообщает онлайн-издание RacingNews365, на предстоящем этапе в Техасе вместо Honda на машинах Макса Ферстаппена и Серхио Переса появятся логотипы Acura. При этом брендинг Hondа тоже останется, но в куда меньшем объеме.

Acura – это люксовый бренд концерна Honda, ведущий свою историю с 1986 года. Интересно, что он уже появлялся в Ф1 – на шлемах гонщиков McLaren Алена Проста и Айртона Сенны в конце 80-х и начале 90-х.

Айртон Сенна, McLaren MP4/7A. Гран При Канады 1992 года Фото: Sutton Images