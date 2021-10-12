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Формула 1 / Гран При США Новость

СМИ: Red Bull заменит логотипы Honda по ходу Гран При США

Автор:
, Ответственный редактор

По информации СМИ, в Остине машины команды будут нести брендинг Acura

СМИ: Red Bull заменит логотипы Honda по ходу Гран При США

Для Honda нынешний сезон станет последним в Формуле 1 в качестве официального производителя. Разработанные японцами моторы будут использоваться еще несколько лет до смены регламента, но строить их Red Bull будет уже своими силами.

В Honda уже объявили, что постараются и дальше поддерживать «быков», но делать это будут далеко не в том масштабе, как сейчас.

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По этой причине на машинах Red Bull больше не будет крупных логотипов Honda, которые есть сейчас. Потому в японской компании стараются использовать оставшиеся Гран При нынешнего чемпионата для маркетинговых возможностей.

Как сообщает онлайн-издание RacingNews365, на предстоящем этапе в Техасе вместо Honda на машинах Макса Ферстаппена и Серхио Переса появятся логотипы Acura. При этом брендинг Hondа тоже останется, но в куда меньшем объеме. 

Acura – это люксовый бренд концерна Honda, ведущий свою историю с 1986 года. Интересно, что он уже появлялся в Ф1 – на шлемах гонщиков McLaren Алена Проста и Айртона Сенны в конце 80-х и начале 90-х.

Айртон Сенна, McLaren MP4/7A. Гран При Канады 1992 года

Айртон Сенна, McLaren MP4/7A. Гран При Канады 1992 года

Фото: Sutton Images

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