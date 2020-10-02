СМИ: Red Bull все-таки хочет взять Переса вместо Элбона

После объявления об уходе Серхио Переса из Racing Point в конце сезона, мексиканца стали называть кандидатом на замену Алекса Элбона в Red Bull. Сам Чеко говорил, что был бы рад такому варианту, в то время как в RBR несколько раз подчеркивали, что намерены сохранить Элбона.

Тем не менее, итальянская La Gazzetta dello Sport уверяет, что Red Bull окончательно устала от слабых результатов Элбона и решила его заменить. При этом в команде впервые за долгое время готовы взять пилота со стороны, и Перес является первым кандидатом. Среди прочего, на руку ему играет наличие собственных спонсоров.

Если же с мексиканцем не договорятся, то вернуться в Red Bull может Пьер Гасли, которого заменили на Элбона в середине сезона-2019. При этом россиянин Даниил Квят, выступающий вместе с Гасли за AlphaTauri, как кандидат на повышение не рассматривается. Напротив, его собираются заменить в команде на Юки Цуноду.