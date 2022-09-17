СМИ: Red Bull возьмет де Вриса на замену Гасли
По информации главной французской спортивной газеты L'Equipe, с 2023 года наделавший шума в дебютной гонке голландец поедет за AlphaTauri
Удивительное стечение обстоятельств сделало Ника де Вриса едва ли не самым обсуждаемым пилотом Ф1. В пятницу на Гран При Италии 27-летний голландец провел тренировку за рулем Aston Martin – после чего приготовился провести остаток уик-энда в глубине гаража Mercedes.
Однако проблемы со здоровьем у Алекса Элбона позволили де Врису присоединиться к Williams, и в воскресенье гонщик финишировал на отличном девятом месте, повторив лучший результат команды в нынешнем сезоне и заслужив звание гонщика дня.
Одного выступления оказалось достаточно, чтобы на трансферном рынке закрутились ураганные события. По информации L'Equipe, Red Bull хватило всего несколько дней, чтобы договориться с Ником о выступлениях в 2023 году. Так как в главной команде концерна вакансий пока нет, речь идет о переходе в AlphaTauri.
Эта информация отлично коррелирует с недавней новостью об отказе Red Bull от попыток перевести в Формулу 1 Колтона Херту. Американец был нужен, чтобы отпустить Пьера Гасли в Alpine. Но неожиданное появление де Вриса позволит решить эту задачу другим способом.
Сведения L'Equipe подтверждает информация наших коллег из немецкой редакции Motorsport.com. Надежный источник сообщил, что в пятницу де Врис приезжал в Грац для переговоров в офисе Хельмута Марко.
Ожидается, что на следующей неделе Ник станет одним из четырех пилотов на закрытых тестах машины Alpine 2021 года в Венгрии
Если де Врис действительно поедет за AlphaTauri, то его напарником станет Юки Цунода, а Гасли присоединится к Эстебану Окону в Alpine. Это значит, что в пелотоне Ф1 потенциально останутся лишь две вакансии – в составе Williams и Haas.
Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль
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