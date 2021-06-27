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Формула 1 Новости

СМИ: Red Bull увеличила мощность мотора в обход правил

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Инженеры придумали, как увеличить максимальную скорость за счет повышения надежности

СМИ: Red Bull увеличила мощность мотора в обход правил

На Гран При Франции Honda установила новые силовые установки на болиды Red Bull. После этого австрийская команда выиграла квалификацию и гонку на трассе, которая традиционно считается успешной для Mercedes.

После этапа Льюис Хэмилтон заявил о возросшей скорости Red Bull на прямых. Вопросы об этом Максу Ферстаппену задали и после его победы в квалификации Гран При Штирии. Голландец вышел из себя и обещал принести журналистам чертежи заднего крыла, которое, по словам пилота, и помогло Red Bull прибавить на прямых. 

Однако издание Auto Motor und Sport уверено, что обновленная силовая установка внесла свой вклад в повышение максимальной скорости «быков». В 2021 году командам разрешено улучшать двигатели только для повышения надежности. Но издание отмечает, что повышенная надежность позволяет изменить картографию силовой установки и выжать из нее больше мощности за счет этого.

Неназванный источник издания в одной из команд-соперниц Red Bull посчитал, что мощность австрийских болидов после обновления моторов выросла на 14 л.с.

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