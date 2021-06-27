СМИ: Red Bull увеличила мощность мотора в обход правил
Инженеры придумали, как увеличить максимальную скорость за счет повышения надежности
На Гран При Франции Honda установила новые силовые установки на болиды Red Bull. После этого австрийская команда выиграла квалификацию и гонку на трассе, которая традиционно считается успешной для Mercedes.
После этапа Льюис Хэмилтон заявил о возросшей скорости Red Bull на прямых. Вопросы об этом Максу Ферстаппену задали и после его победы в квалификации Гран При Штирии. Голландец вышел из себя и обещал принести журналистам чертежи заднего крыла, которое, по словам пилота, и помогло Red Bull прибавить на прямых.
Однако издание Auto Motor und Sport уверено, что обновленная силовая установка внесла свой вклад в повышение максимальной скорости «быков». В 2021 году командам разрешено улучшать двигатели только для повышения надежности. Но издание отмечает, что повышенная надежность позволяет изменить картографию силовой установки и выжать из нее больше мощности за счет этого.
Неназванный источник издания в одной из команд-соперниц Red Bull посчитал, что мощность австрийских болидов после обновления моторов выросла на 14 л.с.
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