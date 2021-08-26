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Формула 1 Новости

СМИ: Red Bull увела у Mercedes еще одного моториста

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Очередной инженер сменит Брэкли на Милтон-Кинс

СМИ: Red Bull увела у Mercedes еще одного моториста

Red Bull продолжает комплектовать свой штаб мотористов сотрудниками Mercedes. На этот раз команде удалось договориться с главой инженерной команды чемпионов Оуэном Джонсом. Как сообщает Racing New 365, стороны уже пришли к соглашению о сотрудничестве.

В Mercedes Джонс плотно работал с главным мотористом Энди Кауэллом, которого слухи тоже периодически связывают с Red Bull.

Ранее в Милтон-Кинс уже перебрался один из главных инженеров моторного департамента Mercedes Бен Ходжкинсон, а также группа менее высокопоставленных мотористов.

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