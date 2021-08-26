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СМИ: Red Bull увела у Mercedes еще одного моториста
Автор: Иван Матушкин , редактор
Очередной инженер сменит Брэкли на Милтон-Кинс
Red Bull продолжает комплектовать свой штаб мотористов сотрудниками Mercedes. На этот раз команде удалось договориться с главой инженерной команды чемпионов Оуэном Джонсом. Как сообщает Racing New 365, стороны уже пришли к соглашению о сотрудничестве.
В Mercedes Джонс плотно работал с главным мотористом Энди Кауэллом, которого слухи тоже периодически связывают с Red Bull.
Ранее в Милтон-Кинс уже перебрался один из главных инженеров моторного департамента Mercedes Бен Ходжкинсон, а также группа менее высокопоставленных мотористов.
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