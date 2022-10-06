СМИ: Red Bull сократила претензии FIA в 67 раз

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Вчера Международная автомобильная федерация перенесла публикацию отчета по бюджетам команд в 2021 году на ближайший понедельник. Этому предшествовали слухи о том, что у Red Bull и Aston Martin обнаружен перерасход, причем в случае с «Быками» он превышал 5%, что предполагает наказание в виде потери позиций в чемпионате.

Советник Red Bull Хельмут Марко позже подтвердил наличие шести спорных случаев, по которым команда и Федерация разошлись в оценках и отметил, что «Быки» уже направили в FIA все необходимые разъяснения. Позже появились слухи, что аргументация команды частично принята, и теперь перерасход укладывается в 5%, а значит нарушитель отделается денежным штрафом.

Новые слухи, о которых пишет в частности британский таблойд Express, приводят конкретные цифры. Так, изначально Red Bull обвинялась в перерасходе в размере 10 миллионов долларов, что больше 5% от бюджета, ограниченного 145 миллионами. Именно это обвинение позволило главе Mercedes Тото Вольфу требовать жесткого наказания для соперников.

Однако после объяснений от Red Bull сумма претензий со стороны Федерации уменьшилась всего до 150 тысяч долларов, что в 66,6 раза ниже первоначальной цифры. Это действительно незначительное превышение, за которое ничего кроме штрафа грозить не может.

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