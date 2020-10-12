После Гран При Айфеля советник Red Bull Хельмут Марко заявил, что его команды уже определились с тремя из четырех пилотов на следующий сезон. Как сообщает F1-Insider, ими станут Макс Ферстаппен в Red Bull и Пьер Гасли с Юки Цунодой в AlphaTauri. Таким образом, россиянин Даниил Квят точно потеряет свое место.

«С четвертым местом мы хотим определиться не позже Гран При Турции», – сказал Марко.

Пока роль партнера Ферстаппена в Red Bull исполняет Алекс Элбон. Команда пока готова его оставить, но думает и о приглашении кандидата со стороны.

«В Нюрбурге его отставание от Макса было нормальным, – отметил Марко. – Если он продолжит выступать так же, то сохранит место за собой.

В ином случае, можно называть разных гонщиков. Есть Нико Хюлькенберг и Серхио Перес. Не думаю, что кто-то сможет превзойти Ферстаппена. Вопрос в том, чтобы отставать от него не больше, чем на три десятых с круга. Кому это удастся? Элбону в хорошие дни удается и он еще молод.

Но понятно, что нельзя бороться за титул, будучи хромыми на одну ногу. Нам нужна боеспособность и сейчас мы недалеки от нее».

Лучшим из пилотов Red Bull в этом сезоне является Макс Ферстаппен, у которого 147 очков. На счету Элбона 64 балла, у Пьера Гасли 53, а у Даниила Квят – 14 очков. Юки Цунода идет третьим в чемпионате Формулы 2.