Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
45 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
59 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду

Поделились
Комментарии
СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду
Автор:
, редактор

Немецкие источники со ссылкой на Хельмута Марко уверяют, что в Red Bull решили расстаться с россиянином

После Гран При Айфеля советник Red Bull Хельмут Марко заявил, что его команды уже определились с тремя из четырех пилотов на следующий сезон. Как сообщает F1-Insider, ими станут Макс Ферстаппен в Red Bull и Пьер Гасли с Юки Цунодой в AlphaTauri. Таким образом, россиянин Даниил Квят точно потеряет свое место.

«С четвертым местом мы хотим определиться не позже Гран При Турции», – сказал Марко. 

Пока роль партнера Ферстаппена в Red Bull исполняет Алекс Элбон. Команда пока готова его оставить, но думает и о приглашении кандидата со стороны. 

«В Нюрбурге его отставание от Макса было нормальным, – отметил Марко. – Если он продолжит выступать так же, то сохранит место за собой.

В ином случае, можно называть разных гонщиков. Есть Нико Хюлькенберг и Серхио Перес. Не думаю, что кто-то сможет превзойти Ферстаппена. Вопрос в том, чтобы отставать от него не больше, чем на три десятых с круга. Кому это удастся? Элбону в хорошие дни удается и он еще молод.

Но понятно, что нельзя бороться за титул, будучи хромыми на одну ногу. Нам нужна боеспособность и сейчас мы недалеки от нее».

Лучшим из пилотов Red Bull в этом сезоне является Макс Ферстаппен, у которого 147 очков. На счету Элбона 64 балла, у Пьера Гасли 53, а у Даниила Квят – 14 очков. Юки Цунода идет третьим в чемпионате Формулы 2.

Читайте также:

Хюлькенберг стартовал в гонке с неправильным режимом мотора

Предыдущая новость

Хюлькенберг стартовал в гонке с неправильным режимом мотора

Следующая новость

Квят обвинил Элбона в непрофессионализме

Квят обвинил Элбона в непрофессионализме
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят , Александр Элбон , Цунода Юки
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама

Росберг: Элбон не сохранит место в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Росберг: Элбон не сохранит место в Red Bull

Хэмилтон усомнился в легальности носков Риккардо
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон усомнился в легальности носков Риккардо

Квят обвинил Элбона в непрофессионализме
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят обвинил Элбона в непрофессионализме

Хюлькенберг стартовал в гонке с неправильным режимом мотора
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хюлькенберг стартовал в гонке с неправильным режимом мотора

СМИ: Mercedes может заменить Хэмилтона на Ферстаппена
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Mercedes может заменить Хэмилтона на Ферстаппена

Страх снега и Элбон-потеряшка. Почему Квят показал худший результат за 13 месяцев
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Страх снега и Элбон-потеряшка. Почему Квят показал худший результат за 13 месяцев

Самое важное:

Квят обвинил Элбона в непрофессионализме
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят обвинил Элбона в непрофессионализме

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду

Хюлькенберг стартовал в гонке с неправильным режимом мотора
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хюлькенберг стартовал в гонке с неправильным режимом мотора

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама

Самое читаемое

1
Формула 1

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду

2
Формула 1

Росберг: Элбон не сохранит место в Red Bull

3
Формула 1

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама

4
Формула 1

Хюлькенберг стартовал в гонке с неправильным режимом мотора

5
Формула 1

Квят обвинил Элбона в непрофессионализме

30мин

Самое важное:

Квят обвинил Элбона в непрофессионализме
Формула 1

Квят обвинил Элбона в непрофессионализме

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду
Формула 1

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду

Хюлькенберг стартовал в гонке с неправильным режимом мотора
Формула 1

Хюлькенберг стартовал в гонке с неправильным режимом мотора

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама
Формула 1

Red Bull сохранит моторы Honda после 2021 года. Но строить их будет сама

Мик Шумахер почти дебютировал в гонке Формулы 1. Он должен был заменить Джовинацци
Формула 1

Мик Шумахер почти дебютировал в гонке Формулы 1. Он должен был заменить Джовинацци

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.