СМИ: Red Bull радикально изменит концепцию шасси к сезону-2024

Сложно спорить с тем, что Red Bull RB19 является быстрейшей машиной в современной Формуле 1. Если в квалификациях соперникам еще удается заявлять о себе – Ferrari и Mercedes смогли завоевать в общей сложности семь поулов за 20 прошедших Гран При, – то в гонках доминирование «Быков» выглядит абсолютным.

Не считая единственной осечки в Сингапуре, Макс Ферстаппен с Серхио Пересом выиграли все прошедшие гонки. Еще одним несомненным свидетельством успеха RB19 является тот факт, что все остальные команды скопировали решение понтонов с постепенным понижением к днищу в задней части, найденное Эдрианом Ньюи.

Сейчас команды Ф1 уже остановили доработки нынешних шасси и перенаправили все ресурсы на подготовку к предстоящему чемпионату, когда правила останутся фактически неизменными. И вот тут, по информации Gazzetta dello Sport, конкурентов может ждать неприятный сюрприз: новая RB20, как следует из публикации, получит радикально измененную концепцию распределения прижимной силы.

Достичь этого команда планирует за счет совершенно иной геометрии днища и тоннелей Вентури, что позволит сделать серьезный шаг вперед в плане аэродинамической эффективности. Идеи, которые заложены в RB19, конструкторы планируют довести до экстремального уровня. Утверждается, что это поможет «уничтожить» любую конкуренцию в сезоне-2024.

Сейчас Ферстаппен с Пересом время от времени жалуются на внезапную потерю баланса и неважное поведение машины в условиях порывистого ветра. Будучи недавно участником гонки «24 часа Дайтоны» для классических машин, глава технического штаба RBR Эдриан Ньюи на пресс-конференции дал понять, что у RB20 таких проблем быть уже не должно.