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СМИ: Red Bull покажет новую машину на день позже Ferrari

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СМИ: Red Bull покажет новую машину на день позже Ferrari
Автор:
9 янв. 2020 г., 13:33

После Ferrari и AlphaTauri стало известно, когда машину для сезона-2020 покажет Red Bull Racing.

До начала презентаций команд Формулы 1 осталось чуть больше месяца. По информации Motorsport-Magazin, Red Bull представит новое шасси RB16 в среду, 12 февраля.

В прошлом году Red Bull представила новую машину 13 февраля и сразу провела обкатку в Сильверстоуне в специальной камуфляжной ливрее.

За RBR продолжат выступать Макс Ферстаппен и Алекс Элбон.

Известные даты презентаций:

Команда Дата
Italy Ferrari 11 февраля
Austria Red Bull Racing 12 февраля
Italy AlphaTauri 14 февраля

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Денис Буденков

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