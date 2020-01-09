СМИ: Red Bull покажет новую машину на день позже Ferrari

До начала презентаций команд Формулы 1 осталось чуть больше месяца. По информации Motorsport-Magazin, Red Bull представит новое шасси RB16 в среду, 12 февраля.

В прошлом году Red Bull представила новую машину 13 февраля и сразу провела обкатку в Сильверстоуне в специальной камуфляжной ливрее.

За RBR продолжат выступать Макс Ферстаппен и Алекс Элбон.

Известные даты презентаций: