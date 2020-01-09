СМИ: Red Bull покажет новую машину на день позже Ferrari
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После Ferrari и AlphaTauri стало известно, когда машину для сезона-2020 покажет Red Bull Racing.
До начала презентаций команд Формулы 1 осталось чуть больше месяца. По информации Motorsport-Magazin, Red Bull представит новое шасси RB16 в среду, 12 февраля.
В прошлом году Red Bull представила новую машину 13 февраля и сразу провела обкатку в Сильверстоуне в специальной камуфляжной ливрее.
За RBR продолжат выступать Макс Ферстаппен и Алекс Элбон.
Известные даты презентаций:
|Команда
|Дата
|Ferrari
|11 февраля
|Red Bull Racing
|12 февраля
|AlphaTauri
|14 февраля
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
СМИ: Red Bull покажет новую машину на день позже Ferrari
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