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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

СМИ: Red Bull подготовила облегченное шасси

По информации Auto Motor und Sport, лидеры сезона Ф1 успешно прошли все необходимые краш-тесты и получили разрешение FIA использовать доработанную машину

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
СМИ: Red Bull подготовила облегченное шасси
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Еще на тестах перед стартом нынешнего сезона выяснилось, что после смены регламента все шасси значительно прибавили в весе – даже повышение минимальной планки с 752 до 798 кг не позволило конструкторам избежать лишней массы. Проблема не затронула всего одну машину в пелотоне, Alfa Romeo C42.

В Red Bull объявили борьбу за облегчение шасси одним из главных приоритетов. Изначально у RB18 было больше 10 лишних килограммов – довольно быстро перевес удалось снизить, однако в какой-то момент конструкторы дошли до состояния, в котором дальнейшая потеря массы требовала новой омологации машины с прохождением всех обязательных краш-тестов. 

По оценкам экспертов, в летних гонках пилоты Red Bull возили с собой примерно 7 «лишних» килограммов. Кажется, что это не так много, но потеря времени от этого может достигать 0,2 секунд на каждом круге. Учитывая, столь упорно складывается сражение «Быков» с Ferrari, это немалая величина. 

Так как с Гран При Бельгии, который откроет вторую половину сезона Ф1, вступает в силу техническая директива TD39, накладывающая дополнительные ограничения на уровень вибраций в кокпите, шасси желательно сделать даже более прочным (а значит, более тяжелым), чем прежде. 

В Red Bull решили решить две задачи одним махом. По информации AMuS, команда потратила значительные средства на частичное перепроектирование RB18. Новое шасси стало легче и одновременно прочнее. При этом команда изготовит его в единственном экземпляре, который предсказуемо достанется на предстоящем этапе в Спа Максу Ферстаппену. 

Сейчас у Mercedes лишний вес машины составляет 8 кг, у Haas и McLaren – по 3 кг, а Aston Martin и Williams удалось достичь предельного значения путем оптимизации компоновки. Ferrari же и вовсе весит чуть меньше лимита, что дает возможность размещать дополнительный балласт в нужных местах шасси.

С 2023 года FIA уменьшит минимальную массу машин Ф1 до 796 кг. 

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