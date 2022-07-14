СМИ: Red Bull ответит на скорость Ferrari серьезными обновлениями
Уже во Франции машины «Быков» получат новые днища, а к Гран При Голландии изменится форма понтонов
Команда Red Bull лидирует в сезоне 2022 года Формулы 1, однако в последних гонках в Великобритании и Австрии победы одержали пилоты Ferrari. Эта тенденция не устраивает «Быков», и команда уже готовит ряд серьезных обновлений, пишет ряд иностранных СМИ.
Так, издание Racingnews365.com утверждает, что уже на следующем этапе во Франции на темно-синих болидах появятся новые днища, а к Гран При Голландии команда привезет обновленные боковые понтоны.
В Auto Motor und Sport поясняют, что в Red Bull в последних гонках столкнулись с повышенным относительно Ferrari износом шин, особенно задних, и именно это попробуют исправить по ходу обновлений. В частности, именно из-за шин в Австрии Макс Ферстаппен был вынужден рано совершить первый пит-стоп, что во многом стоило ему победы.
Напомним, что глава Red Bull Кристиан Хорнер по ходу сезона уже не раз жаловался на то, что многим командам и его в частности до конца года просто не хватит денег в бюджете, который ограничен правилами. На это глава Haas Гюнтер Штайнер логично отвечал, что ничто не мешает «Быкам» брать пример с его коллектива и обходиться без обновлений вовсе.
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