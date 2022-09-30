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Слухи мгновенно разлетелись по сингапурскому паддоку. Журналистам удалось узнать, что специалисты федерации завершили анализ финансовой отчетности команд Ф1 за 2021 год. У Aston Martin якобы нашли превышение в рамках 5%, за которое положено «легкое» наказание, а вот ситуация Red Bull, как поговаривают, уже серьезней.

С учетом всех факторов, включая количество этапов и спринтерских гонок, общая сумма трат команд Ф1 в минувшем сезоне не должна была превысить 147,5 млн долларов.

При обнаружении нарушения предусмотрены санкции – сначала финансовые, а затем и спортивные. Надо признать, что еще летом в Ф1 поговаривали о внутреннем противостоянии команд и FIA по финансовым вопросам. Участники чемпионата указывали, что в некоторых случаях критерии контроля определены недостаточно строго.

Именно поэтому федерации потребовалось дополнительное время на аудит, но сейчас итоговый документ готов к публикации – ее можно ожидать на следующей неделе.

Самый важный вопрос – как быть, если расход сверх лимита действительно установлен. Превышение до 5% считается «легким нарушением», тут возможен только штраф.

А вот более серьезный перерасход – соперники уверяют, что именно так произошло с Red Bull – может иметь более существенные последствия. Как именно быть, пока неясно. Но наиболее вероятны два варианта: или команду лишат каких-то очков в нынешнем розыгрыше, или переставят вниз в таблице – опять же неясно, какого сезона.

Ни у кого не вызывает сомнений, что эту историю не спустят на тормозах. Финансовые ограничения в Ф1 вводились для выравнивания сил, и если в Милтон-Кинсе смогли построить к сезону-22 такую быструю машину, то это во многом именно потому, что затратили на ее создание значительные ресурсы.

Так что FIA предстоит решать не самую простую задачу. Впрочем, среди слухов довольно популярна точка зрения о том, что на первый раз Red Bull могут пожурить и засчитать нарушение как «легкое», а в дальнейшем усилить контроль. Впрочем, есть и те, кто уверен, что федерации важно создать прецедент, потому команде стоит готовиться к потере очков в Кубке конструкторов этого сезона.

Прошлогоднему титулу Макса Ферстаппена в любом случае ничего не угрожает.

В ответ на запрос Motorsport.com представитель FIA сообщил, что в ближайшее время не планируется публикация каких-либо специальных заявлений или официальных документов.

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